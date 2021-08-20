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世界百大景點北藝中心明年試營運 人行道已龜裂現坑洞

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供
台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供

被時代雜誌評選為2021年世界百大景點、位於台北市士林區的台北表演藝術中心，即將在今年底完工，但市議員鍾佩玲發現，銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞，她批評市府發下豪願，期許北藝中心走向國際，但施工品質潦草、令人搖頭。

鍾佩玲說，她接獲民眾陳情，發現北藝中心外的人行道，一眼望去布滿網狀的龜裂紋路，公車站牌附近的地面，更是許多破損及坑洞，人行道旁即是劍潭捷運站，平日人流往來眾多，路面不平整恐導致民眾不慎跌倒。

她更批評，北藝中心的目標是走向國際，光是廣場地坪總預算就將近4800萬元，北市府砸錢不手軟，卻連最基本的施工及維護品質都顧不好，議員質疑「世界百大景點」根本就是個笑話。

鍾佩玲表示，北藝中心明年1月就要試營運，附近路面的鋪設卻如此潦草，不僅影響市容，更危害到市民安全，要求市府盡速處理，不要只會說大話，明明想向世界行銷台北，卻反而使台北市出糗，淪為國際笑柄。

對此，北市新工處表示，北藝人行道破損，已請施工廠商先以交通錐圍設以維民眾通行安全，明天先鋪平修繕完妥，另對地坪龜裂部分，新工處已要求施工廠商提出改善方案，並預計110年10月底前改善完成。

新工處表示，本工程目前尚未辦理驗收，後續將針對人行道地坪品質加強把關，以提供平整舒適的人行道供用路人通行。

台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供
台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供
台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供
台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供
台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供
台北市議員鍾佩玲指北藝中心銜接一樓廣場的人行道多處龜裂，還有許多坑洞。圖／鍾佩玲提供

人行道 北市

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