快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水古蹟博物館搭運動熱潮 推出4招健身操翻轉古蹟印象

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
淡古館長黃麗鈴表示，淡古推出「古more泥健身房」，精心設計一套4種的古蹟運動式。圖／淡水古蹟博物館提供
淡古館長黃麗鈴表示，淡古推出「古more泥健身房」，精心設計一套4種的古蹟運動式。圖／淡水古蹟博物館提供

2021新北兒童藝術節以怪獸競技場為主題，其中淡水古蹟博物館變身健身房，由館員扮演兒藝節淡古代表怪獸「水泥怪」，把淡水紅毛城及前清英國領事官邸的古蹟設施變成系列健身動作，帶著民眾一起輕鬆做操，刷新民眾對古蹟的印象。

淡古館長黃麗鈴表示，淡古推出「古more泥健身房」，精心設計一套4種的古蹟運動式，包括「升旗早安式」、「開窗通風式」、「網球整地式」及「早起按鈴式」，「升旗早安式」將淡水紅毛城每日早上的升旗日常，設計成二頭彎舉動作，強化手臂肌耐力。「開窗通風式」靈感源於英國領事改自城牆砲口的落地窗，設計向外推的開窗動作。

「網球整地式」點子來自草地網球場的鐵製把手滾輪，要拉動它的姿勢就像現在流行的深蹲。「早起按鈴式」則是模仿領事按僕役呼叫鈴的動作，轉換成屈肘、捲腹等姿勢。黃麗玲表示，民眾還可參加臉書粉專抽獎活動，只要按讚粉專跟留言，就可抽中限量維多利亞地磚坐墊。

新北市文化局表示，配合市府防疫措施，淡古目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺等3處古蹟採線上預約（https://reurl.cc/O0ngK9）入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制。更詳細的參觀資訊可上淡古官方網站查詢。

淡水 古蹟博物館

延伸閱讀

過25年仍未定案 支持淡北道路聯盟：顧慮當地塞車之苦

汐止贈蓋斑鬥魚復育 淡水里長養魚防登革熱

淡水幸福里好幸福 里長發愛心待用餐券

淡水、三芝山區供水不穩 自來水公司：改善工程9月完工

相關新聞

標售公保地通知書內容霧煞煞 王欣儀：北市府便宜行事

台北市政府新工處近日寄發約1萬8千份「投標讓售私有公設保留地」通知書，但北市議員王欣儀發現，通知內容沒有寫明通知的具體對...

防疫紀錄片柯畫面8成 挨批造神

台北市長柯文哲前天在臉書公布「嘿！你好嗎」防疫紀錄片，影片約18分鐘，但台北市議員王世堅指出，其中80%都是柯文哲自己的...

北市教師職員有疫苗可打了 蔡炳坤:中央8月24日配發

9月即將開學，台北市還有部分老師與學校工作人員沒打，是否來得及作業？對此，台北市副市長蔡炳坤今在北市防疫記者會中指出，北...

浮潛將開放！潛水教練：像火車過了才吹哨子沒多大意義

針對中央防疫指揮中心今天宣布，浮潛將開放。但北海岸潛水教練黃國昌說，夏天都快過了，想要上課的學員也都已放棄這個念頭了，業...

感染年齡層改變 柯文哲：感染主力是年輕人

台北市今本土案例為零　台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，據統計，疫情一開始，感染者中50歲以上占70%，但現在剩下1...

北市再開放6項運動 比賽選手提健康證明可不戴口罩

台北市政府今天公布8月24日將再開放6項運動，包括曲棍球、合球、藤球、體操、街舞、舉重；游泳池也增加可租用浮板、泳具、吹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。