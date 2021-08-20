淡水古蹟博物館搭運動熱潮 推出4招健身操翻轉古蹟印象

2021新北兒童藝術節以怪獸競技場為主題，其中淡水古蹟博物館變身健身房，由館員扮演兒藝節淡古代表怪獸「水泥怪」，把淡水紅毛城及前清英國領事官邸的古蹟設施變成系列健身動作，帶著民眾一起輕鬆做操，刷新民眾對古蹟的印象。

淡古館長黃麗鈴表示，淡古推出「古more泥健身房」，精心設計一套4種的古蹟運動式，包括「升旗早安式」、「開窗通風式」、「網球整地式」及「早起按鈴式」，「升旗早安式」將淡水紅毛城每日早上的升旗日常，設計成二頭彎舉動作，強化手臂肌耐力。「開窗通風式」靈感源於英國領事改自城牆砲口的落地窗，設計向外推的開窗動作。

「網球整地式」點子來自草地網球場的鐵製把手滾輪，要拉動它的姿勢就像現在流行的深蹲。「早起按鈴式」則是模仿領事按僕役呼叫鈴的動作，轉換成屈肘、捲腹等姿勢。黃麗玲表示，民眾還可參加臉書粉專抽獎活動，只要按讚粉專跟留言，就可抽中限量維多利亞地磚坐墊。

新北市文化局表示，配合市府防疫措施，淡古目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺等3處古蹟採線上預約（https://reurl.cc/O0ngK9）入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制。更詳細的參觀資訊可上淡古官方網站查詢。