北市開學實體上課 防疫假學生授課方式授權學校

台北市長柯文哲今天表示，9月1日開學原則為到校上課，請防疫假學生的線上授課方式交由各校決定；12歲以下學生若隔離需有照顧者，入住防疫旅館費用市府買單。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，9月1日開學，因為疫情趨緩，原則上不需線上線下分流，都能到校上課；少數請防疫假的學生該如何線上授課、要不要併班等，授權各校自己決定。

柯文哲說，即便可以實體上課，也已交代教育局一週半天或兩週一天線上教學，「可以遠距也不是壞事」，也當成疫情惡化的演練。

此外，副市長蔡炳坤指出，若12歲以下學生被匡列居家隔離，依照兒童及少年福利與權益保障法，需有照顧者陪同。若無法一人一戶而須入住防疫旅館，費用由市府支出；照顧者也會收到居家隔離通知單，可依此申請防疫隔離假。

蔡炳坤表示，希望照顧者本身已接種過疫苗；而若國高中生需要隔離，可以自理生活的話當然好，如果需要家長陪同，比照12歲以下學生的方式辦理。