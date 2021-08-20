若開學出現確診者 新北：混班居隔不只一班

9月即將開學，台北市公布1人卻診就全班隔離等規定。新北衛生局長陳潤秋在新北防疫記者會說，新北會根據疫調結果匡列居家隔離，讓學生有時混班上課，居隔就不是一個班級，會有跨班級狀況，因此要視學生彼此接觸的狀況而定。

陳潤秋指出，新北也根據中央指引，居家隔離時有被隔離需要被照顧，例如孩童、失能者等對象，也會安排照顧者進入陪伴照顧。

新北教育局長張明文指出，新北今校長會議最重要主題，就是開學防疫準備工作，目前新北經費已到位，各項防疫物資防疫工作請學校開學前準備好，全力維護師生健康與安全。

至於傳出有學校暗示老師預約高端疫苗，張明文指出，中央只要將疫苗配發給縣市，教育局立即幫老師安排施打。