回辦公大樓上班、9月開學 柯文哲：對防疫是一大壓力

今天中央公布台北市2例，有台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，因現在人流變大，以前居家辦公，現在回到辦公大樓，這是一大問題，因為一旦有一名確診者，匡列整棟樓，一下子就幾十個，他呼籲，如果居家辦公不影響效率，還是居家辦公，辦公大樓的模式，對防疫是一大壓力。

柯文哲說，今天2例，一例是確診者的小朋友，在居家隔離中做PCR確診，這有明確感染源，另一例是不明感染源，現在還在查。至於昨天七家醫院1378個PCR篩檢，沒有陽性例。

柯文哲說，檢視這段期間，還是有按期望，每周降一半，上周18例，本周11例，不會比上周多，慢慢在減少，但現在回辦公大樓上班的模式，對防疫是一大壓力。

柯文哲說，最近居家隔離人數，原本最低不到300人，但最近這幾天往上飄，到了402人，因為以前都在家辦公，現在回來辦公，還有9月1日回去學校，若一班一確診，一班25個全部要居家隔離；辦公大樓一層幾十個，甚至匡列上百個，和以前三級警戒，每次只隔離幾個局面不太一樣，在社區有不明感染源下，疫調上是有壓力。

柯說，上周確診11個，有6個是不明感染源，以前不明感染源占20%，但若11個就有6個，這是55%，如果確診者知道感染源，早就消滅，但是不明感染源，才做疫調追來追去，容易抓的都抓光，不明感染源占比就高。