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金山甘藷王比賽開始報名了 農友挑戰重量、甜度及造型
新北健康三寶金山甘藷季開跑，為讓在地農友有良性競爭，辦理金山甘藷王競賽，30日報名收件。金山區公所邀請農友以金山在地栽種甘藷參加評選，藉此提升甘藷栽培技術及銷售價格，推廣與行銷金山地區農特產品。競賽評選方式分重量、甜度及造型等3組，每組參賽額度上限100名。
金山區長廖武輝今天表示，透過競賽讓參加之農友相互交流種植經驗，更讓民眾了解農民的辛苦及照顧甘藷的耐心、用心的耕作態度，做好田間管理，才能種出尚健康、尚養生的天然食材。
競賽評選方式分重量、甜度及造型等3組，每組參賽額度上限100名，篩選時間同步於110年8月30日下午3點至下午5點在公所4樓會議室進行。重量組及甜度組將分別由電子磅秤、數字型甜度檢測器，分別選出入圍前3名，予以獎勵；另造型組部分將由專業美術系背景評審挑出前3名優勝作品，予以獎勵並於記者美食團活動現場展示。
金山甘藷王競賽即將展開，徵求有興趣農友報名參加，有關賽事資訊可至金山區公所網站查詢，另因應疫情指揮中心相關防疫政策，參賽者仍需遵守相關防疫規定，相關訊息可電洽區公所農經課（02）24985965分機161詢問比賽相關規則。
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