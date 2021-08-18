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淡水八景4.0攝影全民票選 送iPhone等好禮

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水八景4.0評選得獎攝影展及「全民票選抽大獎」，歡迎大家共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水八景4.0評選得獎攝影展及「全民票選抽大獎」，歡迎大家共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公所舉辦的淡水八景4.0評選，在滬尾藝文休閒園區—禮萊廣場2樓展出得獎攝影展及「全民票選抽大獎」，邀請全國民眾至活動網站，為自己喜歡的淡水景點投票，凡參加投票者將有機會獲得最新iPhone手機、餐飲住宿券等好禮，歡迎大家共襄盛舉。

淡水區長巫宗仁表示，擁有豐富歷史古蹟與自然山、河、海美景的淡水，2021年在水運、鐵路、捷運、輕軌的串聯整合下，全新的淡水吹起懷舊、時尚且文青的風潮，成為休閒、觀光、旅遊、購物的多元生活新型態區。漫遊淡水每一個小角落，總是會發現人生的一大驚喜。

這次展覽除了展出由民眾投稿的絕景攝影邀請賽之得獎攝影作品外，更結合了詩歌美學，同時，也帶來了八條精彩有趣的搜密路線，重新體驗新淡水

淡水區長巫宗仁表示，淡水八景4.0「全民票選抽大獎」已於2021年8月5日正式開跑。邀請全國民眾至活動網站，為自己喜歡的淡水景點投票，歡迎大家共襄盛舉。

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