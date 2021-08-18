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讓弱勢學童安心上學 汐止工商促進會捐助學金

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止工商促進會捐助汐止區15所學校每校3萬元獎助學金，專款專用提供弱勢學童學雜費、買制服費用等等。 圖／觀天下有線電視提供
汐止工商促進會捐助汐止區15所學校每校3萬元獎助學金，專款專用提供弱勢學童學雜費、買制服費用等等。 圖／觀天下有線電視提供

就要開學了，為了讓學生們都能夠安心上學，汐止工商促進會捐助汐止區15所學校每校3萬元獎助學金，專款專用提供弱勢學童學雜費、買制服費用等等，今(18)日在汐止區公所11樓禮堂舉辦的致贈儀式，要減輕弱勢家庭的負擔，也讓孩子們可以專心學習。

汐止工商促進會理事長蔡銘鋒說，因為疫情的關係，促進會成員們都很關心弱勢學童的教育問題，所以，發起這個活動，希望能夠拋磚引玉讓各界一起關心弱勢學童就學問題，讓他們都能夠安心上學。

立法委員賴品妤指出，其實也快開學了，對比較辛苦的家庭來講學雜費跟制服費的補助是一場及時雨，所以，也很感謝汐止工商促進會的捐助，因為有很多政府觸角不一定能夠觸及到的部分，也是要靠社會力的合作，今天的活動就是很好的展現。

汐止區長陳健民表示，在理事長的號召下，這次提供汐止區15間學校、每間學校3萬元做為小朋友開學後可能在學雜費、營養午餐或是買制服的補助，可以減輕弱勢家庭的負擔，也讓孩子們可以專心學習。

青山國中小校長王如杏很感謝汐止工商促進會對弱勢學童學雜費的補助以及制服、書籍的採購，對於在疫情當下，其實很多家庭都非常的辛苦，有了愛心補助，讓孩子可以順利開學，學校真的非常感謝。

汐止 制服

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