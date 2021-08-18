金山六股里向日葵盛開 地瓜田內金黃一片

金山區目前進入地瓜產季，來到六股平原上，可以見到大批地瓜，不過卻有農友在大片地瓜田包圍中，種了兩分地的向日葵，現在剛好來到花季，一起盛開的畫面吸引不少攝影愛好者來拍照，熱門的程度堪稱不用到假日，平日就有不少民眾前來拍照取景。

地主表示，應用兩分地的土地來中向日葵，在綠油油的地瓜田旁金黃一片，顯得格外醒目，而這片土地原本是在種地瓜，不過地瓜的特性需要不同的土地每年輪流種植，因此今年就讓這兩分地休息一下，改種向日葵當作花卉綠肥，可以欣賞還可以增加地力，為明年的地瓜田增添養份。

六股里長鐘鼎平指出，其實農村地區人口老化，土地的大片種植對於老農來說有些吃力，因此不少農民會規劃土地輪作，而這片向日葵花田其實就是休耕轉作，不種經濟作物改以種花的方式來保持地力，還可以提供民眾遊賞，更為六股里創造了賞花觀光的新亮點。