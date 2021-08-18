憂龍山寺天際線消失？ 學界籲政府應多方溝通

有建商預定在龍山寺附近蓋大樓，外界擔憂恐影響天際線等，出席古蹟保存計畫座談會的龍山寺董事長黃書瑋說，若建案完工，第一眼像是剃刀；專家學者建議政府機關應多方溝通。

中華民國都市設計學會今天舉辦「沒有歷史沒有未來─古蹟保存計畫座談會」，邀請產、官與學者專家出席，討論包含艋舺龍山寺周邊開發管制、古蹟保存計畫等議題。

因有建商預定在面對龍山寺大門右側附近蓋大樓，外界擔憂恐影響古蹟景觀及龍山寺天際線，資料顯示，建案規畫大樓高31層、地下6層，地點鄰近西昌街附近。

黃書瑋說，當時看到示意圖時，覺得大樓像把剃刀，且龍山寺建物高度約10公尺，但建案高度約120公尺以上，為古蹟保存及景觀，他不希望這件事發生，期許相關政府單位做好把關。

他表示，龍山寺有200多年歷史，若保存得宜，寺廟可留存很長時間，但大樓就不一定，曾向相關單位建議把龍山寺附近劃設為歷史街區，雖無後續，但仍希望替後代保留美好視野空間，因再多錢也買不到。

出席的實踐大學建築設計學系副教授王俊雄說，外國旅客到台北西區觀光，通常會到龍山寺，若外國旅客到龍山寺拍照，寺廟背景卻出現大樓，外國旅客恐怕會認為對於文化保存，台灣很野蠻，既不反省也不謙虛。

他指出，龍山寺案結果將決定台灣的文化高度，但文化部門似乎不太關注，建議相關單位應表明立場。

淡江大學建築系副教授賴怡成認為，古蹟保存應討論包含附近週邊軟體設施，像龍山寺附近有傳統市場等，才能形塑氛圍，相關單位應擬定都市計畫設計準則，部門也應橫向聯繫，若通過龍山寺案，週邊可能會陸續出現新建案，進而影響寺廟天際線。其他專家學者建議政府部門應該持續與多方溝通。

中華民國都市設計學會理事長梁豫漳說，今天辦座談會，是希望匯集關心龍山寺的各方力量，不是反對開發，而是希望能建立與古蹟共同相處的都市空間。

他表示，龍山寺古蹟保存計畫目前還未啟動，盼透過座談會，讓文化部、台北市政府等了解各界意見，這不是結束，後續會有類似的活動展開。