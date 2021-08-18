平溪東勢里道路亮點改造 盼讓年輕人能回流

平溪區東勢里經營農村再生多年，這次爭取到前瞻經費進行北43產業道路的亮點改造工程，今(18)日邀集了公所和市府養工處等單位會勘了6處地點，要進行道路基礎建設改善，地方盼要透過這次的工程改善道路品質也帶動地方觀光，帶動年輕人回流，讓地方產業發展起來。

此次工程規劃於北43產業道路0K到7.8K進行重鋪工程，也規劃進行側溝改善、鋼板護欄還有一些生態農場等亮點地區的改善工程，預計完成後讓公車通行更方便，以後遊客前來觀光也更為便利。

東勢里長李明宏表示，10年來經營農村再生有成，此次寫計畫爭取到前瞻經費，可以把北43產業道路進行亮點改造工程，非常感謝大家的幫忙爭取到經費，幫助農村再生社區和東勢里能有更好的發展。

平溪區年輕人外流嚴重，東勢里長規劃進行道路等基礎建設改善，再來發展產業，產業發展可能帶動年輕人回流，道路的改善也能推動觀光，讓當地更加活絡發展起來。