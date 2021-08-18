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老人共餐停辦三個月 萬里區崁腳里改送餐盒

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區崁腳里超過三個月沒有舉辦共餐，里長郭清標也準備了豐盛的100個便當，要讓長輩們以品嚐餐盒的方式替代到據點共餐。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區崁腳里超過三個月沒有舉辦共餐，里長郭清標也準備了豐盛的100個便當，要讓長輩們以品嚐餐盒的方式替代到據點共餐。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區山區的崁腳里長輩多，在疫情之前每個月都會舉辦一次的共餐，不過因為疫情警戒據點封閉，已經超過三個月沒有舉辦共餐活動，在宣布降為二級警戒，里長郭清標也準備了豐盛的100個便當，要讓長輩們以品嚐餐盒的方式替代到據點共餐。

崁腳里長郭清標說，在疫情之前都有舉辦共餐，不少在地企業都相當有愛心，贊助加菜金，不過因為疫情警戒據點封閉，超過三個月沒有舉辦共餐活動，現在在宣布降為二級警戒後，就準備了豐盛的便當，要讓長輩們以品嚐餐盒替代到據點共餐的方式用餐，感受社會與地方企業的關懷。

萬里區長粘雪琴說，崁腳里長很用心照顧山區長輩，不僅是豐盛的便當餐盒，這是送餐區公所也針對居住崁腳里內，有物資需求的弱勢家戶，前往關懷並給予愛心物資協助，在疫情影響下，不少活動都停擺，民眾生活也受到影響，期待在疫情逐步趨緩下，透過公所與里長的幫忙，讓民眾的活動與生活運作都慢慢恢復正常。

疫情警戒降級後的第一次送餐，里長準備了100個餐盒一一送到銀髮長輩手中，里長感謝許多企業對於偏鄉山區長輩的關懷，致贈加菜金要來豐富長者的餐食，因此在疫情稍稍趨緩的此時也絕對不能辜負社會的善心，要讓即使是簡單的發便當，菜色也要豐盛，照顧長輩們都吃得開心又營養。

疫情 便當 萬里

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