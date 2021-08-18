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泰山貴子坑溪將闢30米新路 後年完工啟用

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市將將在泰山貴子坑溪左側開闢一條30米雙向4線道的道路，全長約2.5公里，預計可紓解地方交通問題。圖／新北市地政局提供
新北市將將在泰山貴子坑溪左側開闢一條30米雙向4線道的道路，全長約2.5公里，預計可紓解地方交通問題。圖／新北市地政局提供

新泰塭仔圳重劃第一區日前開工，市府認為道路應是優先處理項目，除先前公布將拓寬原有的新莊三和路外，還會新闢一條沿著貴子坑溪的30米計畫道路，該路將連結泰山中港西路及明志路二段273巷，還會行經未來將興建的五股輕軌，規畫設計雙向4線道，預計9月動工，後年完工，預期可大幅紓解地方車潮。

塭仔圳重劃案已於近期啟動，由於工程浩大，市府擔心會影響到現有交通，所以決定先開闢周邊道路，確保未來施工時，不會出現車流阻塞的問題。

新北市府考量周邊交通狀況後，決定在泰山中港西路開闢一條長達2.5公里的計畫道路，該條道路會從北一路沿著貴子坑溪至南邊的明志路二段273巷，規畫為雙向4線道，兩側還會有人行道

市府團隊預計在9月進場施工，為了降低周邊交通影響，道路開闢工程全部都會採分區分段半半施工，後年將會完工通車。不過有民代擔憂，新闢道路不夠寬，恐會產生交通問題

新北市議員蔡健棠表示，新泰塭仔圳未來如果遷入大量居民，原本就已經壅塞的新北大道銜接中正路段的交通可能會更為混亂，認為應該將新闢的30米道路拓寬成更大條的道路。

新北市地政局回應，市府在規劃時都有考量這些問題，包括日前動工的新莊三和路、近期將動工的貴子坑溪計畫道路都是橫向道路，預期已足夠分散車流並紓解地方交通問題。

人行道 輕軌

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