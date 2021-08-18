塭仔圳200間工廠不願搬遷 新北市府：全力協助

新北市新泰塭仔圳重劃案如火如荼進行中，市府要求第一區2880間業者須在9月底前完成搬遷，截至7月底共有771間完成遷移、約1900間工廠都有計畫於期限內遷移，但仍有200間工廠因找不到新址、員工資遣費等原因不願搬遷。新北市地政局表示，市府會努力協助業者解決問題，希望所有工廠趕在9月28日前完成遷移作業。

新北市長侯友宜表示，新泰塭仔圳位於大台北的中心，同時也是新北市的中心，這裡是新北國門，重劃議題已經談了數十年，他參選市長時就說過會做好這件事，現在要兌現承諾，塭仔圳的重劃勢在必行。

新北市地政局長康秋桂指出，第一區在去年10月至今年4月只有61間完成，不過從5月至7月有超過557間工廠遷走，成長幅度約9成，再加上8月初搬走的工廠數，總共有711間完成遷移。

第一區現階段剩下2100間工廠尚未遷移，但許多業者都已經提出拆遷計畫給市府，允諾會在期限之前將建物拆除，離開塭仔圳。

不過仍有200家左右的業者並沒有提出遷移計畫，拒絕拆遷，主要原因在於業者尚未找到工廠新址，另外還有業者因為資遣費問題，不願搬遷。

工廠業者陳先生說，市府要求他們遷移，不過他們的工廠新址離新泰塭仔圳有段距離，沒辦法帶走所有員工，但若是裁掉這些員工，可能需要再付一筆資遣費，這讓他們很頭痛，也是不想離開塭仔圳的主因。

新北市地政局表示，市府了解許多勞工與業者面臨的問題，所以近日會在地方辦理「塭仔圳地區勞工輔導說明會及徵才活動」，提供重劃區內廠房員工的相關輔導與徵才，盼替這些員工尋找新出路。

地政局指出，另有工廠是因為還沒有找到合適的新址，所以才沒有卡在原地，市府內部各局處會相互合作，替這些業者尋找適宜的地點，並每周與業者開會討論，希望能協助他們順利搬遷。

地政局表示，目前公告的期限是9月28日，如果到時真的有工廠未依規定遷移，市府團隊將會進場，強制拆除。

地政局補充，第二區因為拆除期限在年底，所以現階段僅有5%工廠遷移，不過依照第一區的經驗，大部分工廠都會拖到最後時刻，預計11月開始就會出現大量搬遷潮。