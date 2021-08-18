基隆快捷公車1579 增設台北聯合報下客站

從基隆經國道1號往返台北圓山轉運站的基隆快捷公車1579「基隆八斗子-圓山轉運站」（經祥豐街）、1579A（經中正路）今天起新增台北市端聯合報下客站位，通勤及轉乘更便利。

首都客運董事長李博文、總經理李建文今天邀請立法委員蔡適應、台北市議員許淑華、基隆市議員張顥瀚於增停首日，準備100份早餐於聯合報站發送給下車民眾。

李建文表示，增加聯合報下車站點，不僅符合民眾需求，也有助於路線的營運，首都客運每輛車都依規定消毒整理，也期盼民眾多加搭乘。

蔡適應說，過去幾個月他收到市民陳情，希望首都客運1579路線在台北端能有更便捷的下車站點，便會同許淑華和張顥瀚分別與台北市政府和基隆市政府溝通，北市府最終同意增設聯合報站點，嘉惠基隆和台北往返乘客。

基隆市政府交通處指出，1579路線於民國108年10月通車後，廣受民眾好評，市府為優化路線服務，原搭乘1579欲前往台北市忠孝東路聯合報站及市府轉運站民眾都於松山高中下車後再步行前往，增設聯合報站位後縮短步行及通勤時間，更貼近民眾乘車需要，市府未來也將持續優化公共運輸的路線與品質。