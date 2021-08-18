普度跟時事 侯友宜寫「Delta乖乖不入境」

新北市府今舉行中元普度祭典，新北市長侯友宜除了參加祭拜外，也會在「乖乖餅乾」上寫下祈福字句。侯友宜每年都跟上時事，去年因為瘦肉精事件寫下「吃乖乖不吃瘦肉精」，今年則因為新冠肺炎疫情爆發，因此寫下「Delta乖乖不入境」。

新北秘書處行政園區管理科長許家郎說，今年普度以防疫優先，實施人數控管、分流擺供品、拉開社交距離等，除了縮減參與人數，更拉開至少1.5公尺的社交距離，採分梯次祭祀祈福。

侯友宜今下午1點率領府級官員前往祭拜，同時也在大包乖乖餅乾寫下「Delta乖乖不入境」、「疫情乖乖不作亂」、「颱風乖乖不進來」等，盼能健康平安、風調雨順及安居樂業。