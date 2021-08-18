普度跟時事 侯友宜寫「Delta乖乖不入境」
新北市府今舉行中元普度祭典，新北市長侯友宜除了參加祭拜外，也會在「乖乖餅乾」上寫下祈福字句。侯友宜每年都跟上時事，去年因為瘦肉精事件寫下「吃乖乖不吃瘦肉精」，今年則因為新冠肺炎疫情爆發，因此寫下「Delta乖乖不入境」。
新北秘書處行政園區管理科長許家郎說，今年普度以防疫優先，實施人數控管、分流擺供品、拉開社交距離等，除了縮減參與人數，更拉開至少1.5公尺的社交距離，採分梯次祭祀祈福。
侯友宜今下午1點率領府級官員前往祭拜，同時也在大包乖乖餅乾寫下「Delta乖乖不入境」、「疫情乖乖不作亂」、「颱風乖乖不進來」等，盼能健康平安、風調雨順及安居樂業。
新北秘書處指出，供品將由社會局捐贈給弱勢家庭。環保局表示，鼓勵民眾選購適量的普度金或改以鮮花、素果等其他祭品，也可透過「網路普度」進行線上祭祀，或是選購經檢驗符合國家標準(CNS)的金銀紙及香品，減少環境汙染。
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