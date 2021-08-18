快訊

比利時、西班牙免接種證明也能入境！ 出國規定一次看

高端疫苗預約不到7成 指揮中心加開到20歲族群接種

北市環評社子島 讓民眾發言完未作結論

中央社 / 台北18日電

北市環保局今天召開環評會討論社子島開發案。正反方會前先在市府前互別苗頭，並延續前次會議讓未發言的民眾講完意見，市府表示，今天為陳述意見，沒有結論。

台北市環保局今天召開第240次環評會，討論社子島地區開發計畫環境影響評估報告書初稿。會前社子島自救會與社子島居民權益促進會，在市府1樓各自據地抗議，自救會並一度與警方起口角。

社子島自救會發言人李華萍表示，北市府今天倉促召開環評，審查尚未納入聚落保存的生態社子島舊案，拖延效率、浪費成本，讓居民懷疑市府誠意；政大教授徐世榮激動表示，區段徵收書根本還沒擬定，但內政部已經核定先行區段徵收，「先射箭再畫靶」。

社子島居民權益促進會則指出，社子島50年來原地打轉，都市計畫是為讓已訂計畫越來越好、而不是一再要求討論其他方案而停滯不前；而自救會要求保存九大聚落不合理，因為社子島只有歷史建築而無古蹟，且變遷與更新都是人文紋理的一部分。

上一次北市環評會討論社子島為3月，因會議時間來不及讓所有登記發言的民眾講完，北市環保局副局長盧世昌說，此次會議為讓居民發言，不會有結論。

支持開發的居民表示，社子島違建林立、髒亂、治安差，「連超商都不敢在這邊開」，很多人期待環境改善已經等了50年，並批自救會拿別的議題當幌子，也提不出更好的方案。

反對開發民眾則說，淹水、環境髒亂等現象，請市府取消禁建就好，不需要區段徵收，且市府提出的安置補償計畫無法解決情感歷史、土地歸屬等問題；也有長者說，土地跟房子住了一輩子，市府不能說拿就拿。

社子島 自救會 北市

延伸閱讀

公寓大廈爭議多 北市建管處可免費申請調解

北市男下班開車拋錨卡內科車道 警徒手推車即時救援

社子島環評兩派對立 有人下跪盼開發 反區徵則憂拆屋

基隆快捷公車1579增北市聯合報站 跨縣市溝通更便利

相關新聞

普度跟時事 侯友宜寫「Delta乖乖不入境」

新北市府今舉行中元普度祭典，新北市長侯友宜除了參加祭拜外，也會在「乖乖餅乾」上寫下祈福字句。侯友宜每年都跟上時事，去年因...

社子島環評兩派對立 有人下跪盼開發 反區徵則憂拆屋

台北市環評大會今天審查社子島開發案，今天的環評大會程序儘管只有排定開發單位及居民登記發言，不做決議，但會議仍持續長達三個...

豪雨致新北越堤道破損 永安大橋匝道24日凌晨封閉施工

前陣子連日豪雨造成新北堤道路面多處破損，新北水利局表示，為進行改善工程，永安大橋蘆洲方向五股下橋匝道將於24日凌晨0時至...

方便民眾就近轉乘 客運1579今新增「聯合報」站

從基隆經國道一號往返台北圓山轉運站的國道客運路線1579，為讓民眾更方便轉乘各線公車及捷運，今日起於台北端往台北方向下車...

基隆快捷公車1579增北市聯合報站 跨縣市溝通更便利

基隆快捷公車1579、1579A，從基隆經國道一號往返台北圓山轉運站，今天起，新增台北市端聯合報下客站位，讓市民通勤及轉...

社子島反區徵聲浪大 北市放寬低收戶前12年專宅免租金

台北市環評大會今天審查社子島開發案，因居民兩派意見分歧，許多民眾仍反對區段徵收，北市府開發單位今在環評會議提出，市府將新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。