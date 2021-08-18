北市環評社子島 讓民眾發言完未作結論

台北市環保局今天召開環評會討論社子島開發案。正反方會前先在市府前互別苗頭，並延續前次會議讓未發言的民眾講完意見，市府表示，今天為陳述意見，沒有結論。

台北市環保局今天召開第240次環評會，討論社子島地區開發計畫環境影響評估報告書初稿。會前社子島自救會與社子島居民權益促進會，在市府1樓各自據地抗議，自救會並一度與警方起口角。

社子島自救會發言人李華萍表示，北市府今天倉促召開環評，審查尚未納入聚落保存的生態社子島舊案，拖延效率、浪費成本，讓居民懷疑市府誠意；政大教授徐世榮激動表示，區段徵收書根本還沒擬定，但內政部已經核定先行區段徵收，「先射箭再畫靶」。

社子島居民權益促進會則指出，社子島50年來原地打轉，都市計畫是為讓已訂計畫越來越好、而不是一再要求討論其他方案而停滯不前；而自救會要求保存九大聚落不合理，因為社子島只有歷史建築而無古蹟，且變遷與更新都是人文紋理的一部分。

上一次北市環評會討論社子島為3月，因會議時間來不及讓所有登記發言的民眾講完，北市環保局副局長盧世昌說，此次會議為讓居民發言，不會有結論。

支持開發的居民表示，社子島違建林立、髒亂、治安差，「連超商都不敢在這邊開」，很多人期待環境改善已經等了50年，並批自救會拿別的議題當幌子，也提不出更好的方案。

反對開發民眾則說，淹水、環境髒亂等現象，請市府取消禁建就好，不需要區段徵收，且市府提出的安置補償計畫無法解決情感歷史、土地歸屬等問題；也有長者說，土地跟房子住了一輩子，市府不能說拿就拿。