聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪雨致新北越堤道破損 永安大橋匝道24日凌晨封閉施工
前陣子連日豪雨造成新北堤道路面多處破損，新北水利局表示，為進行改善工程，永安大橋蘆洲方向五股下橋匝道將於24日凌晨0時至5時封閉，提醒民眾通行時要改道行駛。
水利局指出，日前連日豪雨造成五股區4號越堤道路面多處破損，為維護民眾通行安全，預計於8月24日凌晨0時至5時封閉永安大橋蘆洲方向五股（中興路二段）下橋匝道，進行鋪面改善工程。
水利局建議，用路人在施工期間可改道行駛，汽車往五股及三重方向者請於下橋後右轉沿著鴨母港溝行駛四維路185巷；汽車往蘆洲方向者請於內側車道下橋後左迴轉，由永安南路連接環堤大道；中興路機車道入口封閉，用路人建議行駛5號越堤道（二重疏洪道）。
水利局強調，希望工程能提升民眾使用道路品質，並儘速恢復日常交通動線，不過工程易受天候影響，若遇雨將順延一日施作，造成不便敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言