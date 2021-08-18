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豪雨致新北越堤道破損 永安大橋匝道24日凌晨封閉施工

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北水利局提醒用路人，永安大橋往中興路二段下橋匝道將在24日凌晨0時至5時封閉。圖／新北市水利局提供
新北水利局提醒用路人，永安大橋往中興路二段下橋匝道將在24日凌晨0時至5時封閉。圖／新北市水利局提供

前陣子連日豪雨造成新北堤道路面多處破損，新北水利局表示，為進行改善工程，永安大橋蘆洲方向五股下橋匝道將於24日凌晨0時至5時封閉，提醒民眾通行時要改道行駛。

水利局指出，日前連日豪雨造成五股區4號越堤道路面多處破損，為維護民眾通行安全，預計於8月24日凌晨0時至5時封閉永安大橋蘆洲方向五股（中興路二段）下橋匝道，進行鋪面改善工程。

水利局建議，用路人在施工期間可改道行駛，汽車往五股及三重方向者請於下橋後右轉沿著鴨母港溝行駛四維路185巷；汽車往蘆洲方向者請於內側車道下橋後左迴轉，由永安南路連接環堤大道；中興路機車道入口封閉，用路人建議行駛5號越堤道（二重疏洪道）。

水利局強調，希望工程能提升民眾使用道路品質，並儘速恢復日常交通動線，不過工程易受天候影響，若遇雨將順延一日施作，造成不便敬請見諒。

前陣子連日豪雨造成新北堤道路面多處破損。圖／新北市水利局提供
前陣子連日豪雨造成新北堤道路面多處破損。圖／新北市水利局提供

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