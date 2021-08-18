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土城瓶頸道路長期被民眾占用 預計月底打通

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
土城國中附近的中央路3段249巷，由於民眾長期占用，區公所預計月底前要打通。圖／取自Google街景
土城國中附近的中央路3段249巷，由於民眾長期占用，區公所預計月底前要打通。圖／取自Google街景

新北市土城中央路3段近土城國中1處巷弄內，因民眾長期占用巷弄內道路用地，巷子變瓶頸道路，土城區公所經過養工處同意後，預計月底打通，讓民眾通行更便利。

中央路3段249巷跟永安街115巷38弄間有約30公尺長道路用地被民眾以鐵皮屋、停車等形式長期占用，讓兩邊民眾都需要繞行才可接上中央路或永平街。

區公所表示，此路段為8米計畫道路，經過養工處清查鑑界後，已列入瓶頸道路打通案件辦理，打通經費約120萬，預計8月底完成。

因前後路段一旁都有水溝，未來道路打通後也會將水溝連接，不會影響排水系統。區公所表示，開通後附近住戶可從中央路3段249巷可直接通往永平街或中央路，讓用路人通行更方便。

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