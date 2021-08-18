公寓大廈爭議多 北市建管處可免費申請調解

公寓大廈住戶常因生活習慣、經濟條件、教育程度、社會歷練等不同，對於公共事務屢有意見分歧，致衍生出各種紛爭。為協助解決爭議，北市建管處成立公寓大廈爭議事件調處委員會，由各方專家組成，可有效彌平住戶間糾紛，減少司法訴訟。

建管處處長劉美秀表示，常見的公寓大廈爭議，像是漏水修繕權責、管理費分擔方式、居家生活環境干擾、公共空間使用權利等問題，若未適時解決，容易擴大紛爭而破壞社區和諧。

劉美秀說，為協助解決層出不窮的公寓大廈爭議，建管處依「公寓大廈管理條例」組織公寓大廈爭議事件調處委員會，提供市民得循「先行政、後司法」之協調途徑，減少因私權衍生肇致司法訴訟。

建管處指出，委員會成員聘請具有公寓大廈管理維護、營建、社會福利、地政、法律或相關爭議調處等專門學識經驗之資深專家，包含公寓大廈及物業管理同業公會、建築師公會、社工師公會、地政士公會、律師公會等專業團體推薦代表共同組成，並由主管機關首長擔任召集人。

劉美秀表示說，相信以委員的專業，可有效消彌住戶間的糾紛，以協助市民維持良好的公寓大廈居住環境品質。調處委員會去年協調18件爭議事件，調處內容有管理委員會移交問題、區分所有權人會議相關問題、社區設備管理維護問題及共專有部分漏水問題，社區若有相關爭議，民眾可尋求政府機關協助。