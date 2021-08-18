萬里雙興高山地瓜盛產 黏紅土種出金黃飽滿、紅心香甜

新北市萬里區三面環山，海拔高350到450公尺，水氣足且有黏性較高的紅土土壤，天然山坡地形排水好，種出特有的高山地瓜。台農57號地瓜金黃飽滿的內在、口感Q鬆；台農66號紅心地瓜，口感細軟、香甜，8、9月是盛產季。公所與里長整合在地小農，推出質優精選的盒裝地瓜，推線上訂購宅配到家。

萬里區長粘雪琴今天說，公所與雙興里長整合在地小農，推出質優、精選的盒裝地瓜，有5斤裝與10斤裝，配合新冠肺炎疫情，推線上訂購宅配到家，由雙興里辦公處推薦3個銷售窗口余家園地瓜、大坪地瓜園、三姐妹農家樂。

高山地瓜種植的時間也比一般地瓜多半個月到20天，產量有限，購買資訊及活動詳情可上「新北市萬里區公所」FB搜尋。戲劇女王黃瑄與3歲兒子及萬里區長粘雪琴，今天示範拔地瓜。

蔡季芳老師說，地瓜有豐富的膳食纖維、維生素A、β-胡蘿蔔素等，營養價值高、口感鬆軟綿密、香氣濃、甜度高卻不過甜，蒸煮炸烤都很適合，使用在菜色中，健康又養生。

她分享幾道壓箱寶地瓜料理給大家，「塔塔醬地瓜」就很適合現代許多小家庭，選用57號及66號的地瓜，中小型SIZE，先用錫箔紙包成糖果狀，放入烤箱，地瓜為主食，搭配蛋白質，膳食纖維，油脂一起調出的塔塔醬，夏天可以冰涼吃，回烤即可當早餐，成為飲食結構很均衡又有風味的輕主食。

「地瓜圓銀耳湯」選用66號地瓜切塊蒸熟製作成地瓜圓，搭配紅棗銀耳湯一起食用，是適合炎炎夏日的療癒級甜品。「地瓜豆漿」蒸熟地瓜+冰豆漿混打即可，簡單、天然的營養飲品。「土干貝雞湯」雞湯中加入57號地瓜切片熬煮，黃金地瓜好入菜，比較不會糊或散掉，增加自然的香、甜，Q鬆的地瓜，讓雞湯更加爽口更多層次的口感。