方便民眾就近轉乘 客運1579今新增「聯合報」站

從基隆經國道一號往返台北圓山轉運站的國道客運路線1579，為讓民眾更方便轉乘各線公車及捷運，今日起於台北端往台北方向下車站增設「聯合報站」，民進黨基隆立委蔡適應及北市議員許淑華今前往關心首日啟用情況，並發早餐給在聯合報站下車民眾，首都客運總經理李建文表示，盼增加1579路線停靠站，能更加優化公共運輸的路線及品質。

蔡適應表示，路線1579是新的班次，2年前公路總局正式核定，過去許多民眾反應，想要轉乘，要先在松山高中站下車，再想辦法到市府轉運站，非常不方便，可惜北市府當時核定時沒有考量市民交通運輸方便，執意設松山高中，因此他與許淑華持續與公路總局及北市府協調，最終將公車站從松山高中車站搬到聯合報站。