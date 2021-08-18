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抗疫利器！ 新北議員揪慈善單位捐450萬X光機

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員陳啟能（右）號召14個民間善心單位，募資採購要價450萬元的「平板式移動式C型臂X光機」捐給新北聯合醫院。圖／新北衛生局提供
新北市議員陳啟能（右）號召14個民間善心單位，募資採購要價450萬元的「平板式移動式C型臂X光機」捐給新北聯合醫院。圖／新北衛生局提供

新北聯合醫院為新北新冠肺炎的專責醫院，新北市議員陳啟能號召14個民間善心單位，募資採購要價450萬元的「平板式移動式C型臂X光機」捐給聯醫。新北聯醫院長項正川說，工欲善其事必先利其器，感謝聯合捐贈讓醫護團隊提供更精準的判斷。

平板式移動式C型臂X光機可以進行360度影像檢查，讓醫師進行急重症患者、新冠肺炎確診者、行動不便、身心障礙者或因病情須隔離的患者診斷時，安全、迅速檢查並給予最正確的判斷與最佳的處置，對於搶救生命有極大助益。

陳啟能說，6月捐贈一台398萬元的電動式數位移動型X光機時，許多募款單位告訴他還有意願再捐贈，雖然疫情較趨緩，且防疫警戒將至2級，不過抗疫持久戰不能鬆懈，只有更加妥善的醫療照護資源，民眾才能更安心。

項正川表示，感謝及福建設、錦輝玻璃行、新北拱心宮、新北市牙醫師公會、國際扶輪3490地區，以及五股、五股金鐘、板橋中區、林口幸福、新莊東區、基隆南區扶輪社，三重三靈宮玉蘭媽、立來水菓行、百成水菓行的聯合捐贈。

新北市議員陳啟能號召14個民間善心單位，募資採購要價450萬元的「平板式移動式C型臂X光機」捐給新北聯合醫院。圖／陳啟能團隊提供
新北市議員陳啟能號召14個民間善心單位，募資採購要價450萬元的「平板式移動式C型臂X光機」捐給新北聯合醫院。圖／陳啟能團隊提供

新冠肺炎 患者

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