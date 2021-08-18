社子島環評兩派對立...有人下跪盼開發 反區徵則憂拆屋

台北市環評大會今天審查社子島開發案，今天的環評大會程序儘管只有排定開發單位及居民登記發言，不做決議，但會議仍持續長達三個小時，有居民登記發言時當場下跪，盼社子島盡快開發，也有高達80多歲居民哭訴，怕開發被拆屋，每天煩惱睡不著。

市長柯文哲重大施政社子島開發案，因兩派居民意見仍嚴重分歧，開發進度延宕。反對區段徵收的福安里長謝文加說，社子島有屋無地居民有1千多戶、弱勢獨老4百多戶，居民擔心開發會被趕出社子島，尤其配售住宅要千萬房貸，非島民能負擔，甚至承租專宅能住多久？「只要有一戶居民沒有安置到，他一定反對到底」。但支持區段徵收的富洲里長陳惠民則說，社子島禁建50年，一切建設也停擺50年，盼社子島盡快開發。

北市地政局長張治祥在環評大會中報告，北市府虛心聆聽居民意見並改進，市府最新決議，將新增四處剔除區段徵收的再發展區；針對弱勢戶部分，北市府也絕對不冷血，地政局在爭取到市府認同下，在有限盈餘全部回饋弱勢居民，低收入戶前12年專宅承租可免租金，會在合情、合理、公平下努力，解決民眾住的問題，絕對不會讓居民流離失所。

已經80多歲、家族在社子島住六代的阿住姨今天出席會議旁聽，她說，許多居民在社子島是一代傳一代，現在政府卻要將地拿走？正因為開發案，她現在因煩惱，每天不能睡，「我們就一間房子可以過日子，現在卻每天煩惱，幾代人以後要怎麼生活？」

開家具工廠的郭先生也說，北市府完全沒提到產業安置，尤其社子島9成以上都是小工廠，市府提出的安置，根本沒有一家可以做到，這是一個冷冰冰的政策，「我們只想好好生活，不要只顧大的，不管小工廠。」