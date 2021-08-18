社子島反區徵聲浪大 北市放寬低收戶前12年專宅免租金

台北市環評大會今天審查社子島開發案，因居民兩派意見分歧，許多民眾仍反對區段徵收，北市府開發單位今在環評會議提出，市府將新增四處剔除區段徵收的再發展區；補充家戶訪查，調整專案住宅位置、新增七處歷史建築，針對外界最關心的弱勢戶部分，除放寬配售專宅外，在有限盈餘下將全部回饋弱勢居民，低收入戶前12年專宅承租可免租金。

北市副市長彭振聲今天也宣示市長柯文哲開發社子島的決心說，社子島51年以來，沒有做過公共設施，這次是最接近改變成真的契機，區段徵收也是當前各方兼顧最適合的選項，北市府會用最大誠意，若不做，問題將留在這裡，盼讓社子島改變成真，有宜居的未來。

北市地政局長張治祥說，北市府虛心聆聽居民意見並改進，市府最新決議，將新增四處剔除區段徵收的再發展區；針對弱勢戶部分，北市府也絕對不冷血，地政局在爭取到市府認同下，在有限盈餘全部回饋弱勢居民，低收入戶前12年專宅承租可免租金，會在合情、合理、公平下努力，解決民眾住的問題，絕對不會讓居民流離失所。