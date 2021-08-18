協商百日遭放鳥 美麗華工會到新北市府抗議

美麗華高爾夫球場因資方5月8日宣布企業分割，逕行開除工會理事長黃文正在內的數名員工，工會發起罷工迄今100日。美麗華工會指出，資方不僅約定時間未到場協商，甚至公司分割後仍合併員工數向體育署申請紓困補助達340萬元。新北市府表示，仍會持續協商，公司分割案也會依法審慎處理。

美麗華開發公司分割企業成立3家子公司，工會部分成員被不予留用，因此工會自5月11日起發起罷工，期間協商多達10餘次，最終在8月12日勞資雙方進行8小時協商會議，勞資政3分均簽署有共識的會議紀錄。

工會指出，但資方最後認為須與董事會報告，因此約定8月15日簽約，但資方卻提出新版本，新北勞工局再邀集8月16日下午2點召開會議，但資方卻無人出席，直接放鳥工會與官方。

美麗華工會昨前往勞動部抗議，今轉往新北市府，工會理事長黃文正說，對於勞動部、勞工局感到痛心，為何能忍受資方放鴿子、被資方當細漢，官員領的薪水是勞工的稅金還是資方的錢，希望政府官員能夠硬起來。

工會更表示，美麗華高爾夫球場在疫情期間，是以美麗華開發公司與子企業共88人向體育署申請紓困，但公司宣布企業分割時，卻說原母公司保留22名員工，難道開除員工就說企業分割，申請補助就就沒有分割。

新北勞工局指出，資方16日未出席會議，後許只透過電話協商，沒有辦法解決爭議，當晚已把工會意見轉達給資方並協商，資方有修正，將持續邀集雙方繼續協商，呼籲資方展現最大的誠意。

新北經發局表示，會顧及勞方的權益，公司的分割案會依法審慎處理，公司分割後權利義務都必須承受，不是分割就可以擺脫，相關問題仍需要再釐清。

美麗華公司昨也發表聲明，工會發動罷工後，意見交流超過20次，對於不願意復職的員工比照優退方案，願意留任的員工也有安置培訓計畫，未來會繼續提新方案與工會討論。