新北警員涉侵害移工人權 侯友宜：有錯就承擔

新北市警局長黃宗仁今天表示，對警察侵害移工人權事件感到沉痛與歉意，他承諾加強人權法治教育，也請外界繼續監督警察。市長侯友宜說，有錯就承擔並記取教訓，才能挺直腰桿。

新北市政府市政會議今天上午舉行，市警察局長黃宗仁在會議將近結束時表示，三重警分局發生非常不當與違法事件，他不能接受與忍受，也讓警局相當沉痛；為此打擊市府團隊與市民對警察的信任，深刻表示歉意。

有人在臉書（Facebook）貼文指出，外籍看護工只是出門倒垃圾，遭員警盤查喝斥上銬，甚至帶回上腳鐐偵訊；得知她為合法移工後，連道歉都沒有就載到路旁涉「丟包」，引發網友不滿；三重警分局17日對此連夜調查，認定謝姓警員涉妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

黃宗仁今天在市政會議說，此為侵害移工人權事件，他承諾加強警察的人權法治教育，也會嚴格管理與要求，絕對不重犯錯誤。他說，新北警察團隊打擊犯罪有效能，絕大多數都守法以保護市民生命，也請大家繼續監督警察。

市長侯友宜聽取黃宗仁的說明後表示，三重警分局第一時間坦承錯誤，誠懇道歉並願意記取教訓。他說，警察勇於承擔，遇到做錯事情就要挺直腰桿承擔，並改變錯誤的行為。

侯友宜說，對外籍人士的盤點過程，漠視與侵害人權，這是嚴重傷害的不當行為。新北市為大熔爐，有許多人從中南部來北部打拚，也吸引外籍人士移居，每一個人的人權都應該被保障。

侯友宜說，黃宗仁上任後，帶頭與基層警察夥伴一起挑戰黑幫值得肯定。警察打擊犯罪的危險，勤務不正常造成體力的耗損，只有身在行業者才瞭解箇中滋味，他身為警察出身，非常有感。受這件事情的教訓，希望警察更尊重人權。

侯友宜說，治安要做好就必須讓警察有尊嚴，也必須行政中立效忠中華民國，保護合法、取締非法、制裁暴力。他尊重警察健全人事制度一條鞭，才能勇於執法。希望無論是高階或基層警察，都是國家的警察，不是某些人的警察。