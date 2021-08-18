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金山區運動休閒廣場24日起 羽球及桌球場開放預約使用

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山區運動休閒廣場24日起，羽球及桌球場開放預約使用。圖／金山區公所提供
金山區運動休閒廣場24日起，羽球及桌球場開放預約使用。圖／金山區公所提供

中央流行疫情警戒降為2級，指揮中心宣布相關運動項目逐漸解封，運動項目部分開放部分未開放，金山區公所考量金山區運動休閒廣場有各種不同的運動項目，為確保場地一致性管理，目前運動廣場公告封閉至23日，考量疫情趨於平穩，24日羽毛球場及桌球場開放預約使用。

金山區長廖武輝今天表示，金山運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，原本老舊的活動場館在各議員的大力支持，去年底動工改善原有設備及新增體健器材，並進行室內彩繪粉刷及更新透光半完全膜屋頂天幕，讓民眾可以不受天候影響也有一座優質的室內運動空間，目前因為疫情關係封閉迄今，開放前會完成場館全面消毒，確保民眾使用安全。

市議員周雅玲關注北海岸民眾運動權益，除年初爭取完成增設跑步機、飛輪機並整修金山運動休閒中心。為讓區民早日使用運動休閒中心，周雅玲與區長廖武輝至運動休閒廣場研商防疫措施及討論場館開放機制，期待能及早開放民眾使用期待已久的羽毛球及桌球。

周雅玲請區公所本周先進行場館全面再次清潔消毒、公告開放時間、場地使用規則及預約方式，讓民眾防疫期間能有安心運動的場域。

金山運動休閒廣場24日開放1樓羽毛球場16人，及地下室桌球場16人，並採人數管控及預約制登記；開放時間為周二至周五14:00至22:00、週六、日10:00至22:00，金山區公所將於每周一上班時間開始預約當週開放時段，直到當週時段額滿為止。

金山區公所接獲不少民眾詢問，呼籲民眾，為符合防疫相關規定，預約民眾進入羽毛球場及桌球場仍須量體溫、全程佩戴口罩、酒精消毒、保持社交距離及實名登記，相關開放時間及場館預約請洽詢金山區公所農經課登記，電話（02）24985965分機326。

金山區運動休閒廣場24日起，羽球及桌球場開放預約使用。圖／金山區公所提供
金山區運動休閒廣場24日起，羽球及桌球場開放預約使用。圖／金山區公所提供
金山區運動休閒廣場24日起，羽球及桌球場開放預約使用。圖／金山區公所提供
金山區運動休閒廣場24日起，羽球及桌球場開放預約使用。圖／金山區公所提供

金山 疫情 社交距離

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