防範Delta病毒 侯友宜喊：用更高標準來面對

全球疫情嚴峻，新北市長侯友宜今日上午在市政會議上表示，包括東南亞、東北亞、大陸地區的Delta趨勢都是往上走的，像緬甸個案數也越來越多，台灣現階段最重要的是防止境外Delta病毒入侵，是不是要用更高的標準來阻絕，需要好好省思，隨著措施開放，管控會更困難，要考慮更嚴格落實防疫，像是擴大居家隔離，必須採取比警戒三級時更嚴格的態度。

侯友宜說，目前Delta病毒在全球各地往上竄升，有些地方可能比較穩定，但不館是東南亞、東北亞還是大陸地區，Delta病毒的趨勢都是往上走的，尤其緬甸等國家的個案數都越來越多。

侯友宜表示，台灣最重要的是阻絕境外Delta進入國內，除了最重要的阻絕外，能不能採用更高標準來應對，都需要好好省思，每個階段都要調整作戰計畫。

侯友宜指出，我們目前將病毒阻絕定外，擋住境內，但每天都還是有幾例確診數，新北與台北狀況大致雷同，這需要更嚴格管控境內，隨著民眾期待，開放個場所後，管控會更加困難，所以應該要嚴格落實防疫措施，甚至擴大居家隔離，必須比三級時更嚴格，希望不管雙北還是全台，大家都要勇於面對，有效的讓管控境內做到高枕無憂，還要繼續努力。

侯友宜表示，他希望能夠更快、更安全的讓各年齡民眾施打疫苗，這有賴於中央，台灣可以進口疫苗，讓大家有更多選擇，讓年輕朋友、學生都打得到，這是大家要努力的方向。

侯友宜指出，最近碰到中元普渡，許多機關行號、公寓大廈都惠普渡，希望民政局與各區公所都做好遵守防疫規定，維持室內50、室外100人限制，另外風景區、餐廳等會聚集人潮的地方也都應不斷宣導。

侯友宜補充，除了新冠病毒，最近來到登革熱旺季，去年在三峽造成很多人染疫，請各相關單位多宣導「巡、倒、清、刷」的觀念，避免登革熱再度發生。