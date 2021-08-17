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神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

汐止黑板樹超長到五樓頂 要先修剪再移植

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北峰國小黑板樹長超過學校五樓屋頂，新北市議員張錦豪請台電先進行修剪，未來朝向移植。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北峰國小黑板樹長超過學校五樓屋頂，新北市議員張錦豪請台電先進行修剪，未來朝向移植。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北峰國小靠近福德一路側的校園種了一整排的黑板樹，幾十年大樹現在長的超過學校五樓屋頂，樹太高附近居民也擔心那一天倒塌，壓到車子或是電線桿的情形，相當危險，所以，今(17)日新北市議員張錦豪會勘，要請台電先進行安全性的修剪，未來還是朝向移植黑板樹的計劃

中興里長蔡振國說，北峰國小福德一路上的人行道，平常很多人走，不過，從校園內長出來的榕樹，因為太過茁壯茂密，樹枝樹葉都長到一整排的電線桿上頭，樹葉纏繞電線，颱風大雨有安全上的疑慮，另外，黑板樹很高，萬一那天倒下來怎麼辦，可能會壓到週邊房子、人車或是壓在電線桿上頭，真的危險，希望可以移樹。

北峰國小主任劉昌鴻指出，最主要是校園靠近福德一路的樹木，當初種了榕樹及黑板樹，特別是黑板樹的部分，因為木質比較鬆散比較脆弱，現在生長已經超過屋頂，有安全上的考量，所以，張錦豪議員特別來幫忙學校解決問題，目前達成的共識是先就安全性的修剪，至於黑板樹長達的規劃，看是不是可以用移植的方式，因為畢竟樹木是地球的資源，不能任意坎伐，所以，會朝移植的方向去規劃。

新北市議員張錦豪表示，在北峰國小福德一路側，因為黑板樹長的相當高已經超過學校校舍的高度，還有在圍牆邊靠近馬路也種了很多樹，高度也都影響到台電的設施像是電線、電桿高壓線，影響住戶及行人安全，所以，請台電、市府教育局、農業局、環保局、公所等相關單位一起討論，比較確定的是會請台電先進行安全性的修剪，未來還是朝向移植黑板樹的計劃，除了請學校做規劃，也會請樹保委員會的專家學者過來探討黑板樹如何移植、並且評估適不適合移到那個區域，會做綜合性的考量。

黑板樹 台電

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