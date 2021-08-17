普渡顧防疫 淡水福佑宮、清水巖將辦中元法會

國內疫情日漸趨緩，對於宗教宮廟參拜的部份也逐漸開放，新北市淡水區信仰中心福佑宮媽祖廟與淡水清水巖祖師廟也將會分別在國曆8月28、29以及8月21、22日，舉辦中元普渡法會，不過信眾參也要遵守政府的防疫規範，還有人流管制。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，媽祖廟中元普渡法會將在28及29舉辦，包括了普渡法會、放水燈等等，而信眾若是要參與提供祭拜品，也能夠透過廟方來統一準備，就不用再到現場擺放，而法會現場將不開放信眾參與，以避免過多的群聚。

另外在淡水清水巖祖師廟的部份，也同樣舉辦連續2天的普渡法會，將在8月21及22兩天，雖然法會開放信眾參與，但也是必需符合室外100及室內50人的人流管制規範，並且進到會場信眾也都全程配戴口罩，還有配合實聯制管理，希望在兼顧宗教信仰的同時也可以做好防疫。