新北上千娃娃機店僅17家核准復業 業者盼放寬營業時間

新北市今天開放娃娃機店復業，但總計上千家娃娃機店中，只有66家申請，目前僅核准17家可恢復營業。有業者無奈透露心聲，這段時間完全零收入，復業後還限制營業時間到晚上10時，但平常娃娃機店在半夜最活躍，希望能政府能放寬。

新北轄內總計有1514家娃娃機店，先前礙於中央規定要專人管理才可復業，市府選擇暫緩，等後續更新可以用監視系統取代專人後，市府才跟進，讓娃娃機業者申請復業。

中和1處剛復業的娃娃機店業者洪先生表示，有專人管理真的很麻煩，娃娃機既然叫做自動選物販賣機，如果還要人管理，就不符合「自動」這定義，且在申請上無人管理還要填比較多資料，只好摸摸鼻子乾脆自己當專人管理。

洪先生透露，在疫情爆發這段時間，每個月固定損失數萬元，他都沒跟台主收租金等同零收入，今天復業後客人也不多，可能大家還不知道消息，自己已經有在群組幫忙宣傳。

另外，有業者認為，大多娃娃機生意好的時間都在半夜，復業後卻只能營業到晚上10時，盼相關單位可以放寬限制。

經發局表示，有無專人管理的申請程序差在防疫計畫，無專人管理要附上防疫計畫包括現場防疫措施、監事與廣播系統設置以及管理人聯絡資訊，目前仍不得在晚上10時到隔天上午8時間營業，都是依照中央公告，且業者要明確在出入口標示禁止進入。