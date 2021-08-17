淡海輕軌防護科技 全場域抗病毒軌道系統

公共運輸系統的防疫安全，更成為未來防護日常的基本標配，淡海輕軌繼5月中與醫療生技大廠推動「防疫示範場域」及「防疫示範列車」後，近日更與工研院合作推出全國首創「全場域抗病毒軌道系統」，以專利奈米抗菌防護液為乘客安全把關。

疫情趨緩後民眾開始逐步返回職場及振興旅遊經濟，隨著後疫情時代來臨，民眾除了已經養成戴口罩及自我清消的防疫習慣之外，公共運輸系統的安全更為未來防護日常的基本標配。

新北捷運公司副總詹烱潁表示，淡海輕軌運用工研院研發的奈米抗菌防護液打造「全場域抗病毒軌道系統」，以水、微量光觸媒複合奈米金屬為主要成分，使用在物體表面上，能夠形成一道保護層，抵抗一般常見病毒達99.9%的成效，而且對皮膚不產生刺激及過敏性。

新北捷運公司表示，「主動防護科技」範圍涵蓋輕軌全線14個車站及15部列車，包括電扶梯扶手、電梯面板、售票機、刷卡機、車廂拉環、中央扶手、座椅、廁所等消費者，容易接觸的範圍都有施作，就是為了能以專業的抗病毒科技，強化大眾運輸搭乘的安全性，讓有通勤需求的乘客能安心搭乘。未來更將有可能將其防護技術運用至未來通車之其他路線，讓後疫情時代的通勤旅遊都能受到完整的防疫保護。