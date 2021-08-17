瑞芳瑞濱路擬畫慢車道 里長不支持再研議

新北市瑞芳區瑞濱路上通行的大型車輛繁多，目前道路沒有規畫機慢車道，擬定調整標線增加，今(17)日立委賴品妤服務處等單位會勘，因里長胡長安認為目前長久使用習慣下，沒有事故發生，擔心調整後反而產生問題，因此不支持重新規畫標線。

瑞芳區瑞濱路三府宮前至濱二路之間的段落，由於通行的大型車輛眾多，規劃進行標線重新設置，縮減調整現有標線，增加出2線機慢車道，讓大車和機慢車分開以確保安全。

現在的道路，可見大車和機慢車共用一條線道，若規劃出機慢車道，可讓大車和機慢車分開保持安全，但里長考慮當地民眾使用習慣，及目前使用上沒有發生事故，若重新規劃擔心反而產生問題，所以全案攜回再研議。。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰表示，會勘道路標線，交通局原規劃2線機慢車道，可確保機車騎士安全，但需參考當地里長意見，做出最合適的良好規畫。

瑞濱里長胡長安表示，建議路面標線按照現狀就好，目前使用上良好，沒有發生什麼事故，改動後擔心反而因為不習慣產生問題，還是把路面標線磨損處重新繪製清楚，並將路面重鋪保持平整，給用路人良好的道路品質。