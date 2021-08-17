金山區牡丹蓮太美 因應賞花遊客增設客運站

金山區清水農地牡丹蓮盛開的季節，總是吸引不少賞花愛好者前往拍照，遊客若要搭乘大眾交通工具還要再走上一段路才可以抵達，因此，立委賴品妤以及市議員張錦豪爭取國光客運1815路線於花季間增設清水農地臨時站，讓花季賞花更便捷。

立法委員賴品妤指出，每年六月到九月就是金山清水農地牡丹蓮盛開的季節，吸引不少愛好者前往賞花拍照，不過若是要搭乘大眾交通運輸工具來到清水農地，可能就要搭乘客運再走上一段路才可以，為此也有不少民眾反應，希望可以增設客運站點，為了要促進牡丹蓮花季的觀光易達性，與市議員張錦豪，一起爭取國光客運1815路線於花季間增設清水農地臨時站，讓花季賞花更便捷。

其實這片充滿生態資源的清水農地，所在位置座落於國光客運1815路線的磺溪橋站與社寮站中間，不論是從哪一站走過來，都必須走上好幾百公尺，因此對於搭乘客運需求的民眾都相當迫切希望能夠增設站點，不過設站距離不符合國光客運增設固定站點規定，好在在多次協調後，最終得以以季節性臨時站的方式來設站。

市議員張錦豪說，因為這裡其實不僅僅是賞花，還是稀有鳥類與候鳥喜愛停留甚至是定居的場域，吸引賞花客與鳥友的駐足與青睞，加上也鼓勵利用大眾運輸工具來觀光，希望國光客運能夠在這裡加開站點，而未來在每年的花季這個臨時站都會為民眾提供服務。

而臨時站原本應該在今年六月就通車，不過受到疫情影響，直到8月中才順利啟用，也期盼在疫情降級後，到花季結束之前，民眾可以多加利用這個加開臨時站來賞花，未來的每年花季也持續會開站來為民服務，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具到金山、萬里遊賞美景。