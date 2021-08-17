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林佳龍挑戰新北市長？ 綠營：樂觀看待優秀人才做母雞
台中市前新聞局長卓冠廷欲參選新北市議員，外界開始揣測台中市前市長林佳龍有意角逐2022新北市長大位。民進黨議會黨團幹事長張志豪表示，地方都期盼代表民進黨參選新北市長的人是強而有力的母雞，這樣才能監督新北市長侯友宜，而林佳龍有中央與地方經驗，對預算相關問題都很熟悉，樂觀看待此事。
張志豪說，民進黨推派出來參選新北市長的人選必須是強而有力的母雞，特別是有中央歷練、經驗的最好，這樣才有辦法達到母雞帶小雞的效果，也期待有強棒能來到新北市，監督侯友宜的市政問題，包括交通、捷運萬大樹林線都還有待加強之處。
張志豪表示，像林佳龍曾擔任過交通部長、台中市長，相當熟悉中央與地方預算運用，當然現在時間還早，但就是先拋出一個期待，樂觀看待黨內優秀的前輩人才可以來到新北，以母雞身份帶領他們小雞，監督市政。
張志豪提到，卓冠廷應該還在評估他的選區，這是他個人意願及內部評估，選應該還尚未確定，但期待有更多年輕人一起來強化地方服務，尤其他有中央與幕僚經驗，未來若有機會，絕對能成一名問政人才，希望大家一起來努力。
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