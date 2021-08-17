「一雙鞋穿11年」王波濤捐6千萬 柯文哲：助弱勢度難關

先前三級警戒重創各行各業，許多家庭生活陷入困境，台北市長柯文哲今接見「振翔紡織暨永興呢羢」董事長王波濤，高齡90多歲的王董事長也基於發揮人飢己飢友愛精神，捐助北市6000萬元。柯文哲說，北市會將這筆善款，投入幫助貧窮弱勢家庭，預定將用於幫助家中有18歲以下未成年子女，或有身障暨老人中低收入戶等家庭，協助在疫情中度過難關。

北市社會局表示，防疫警戒讓原本弱勢家庭頓時更加弱勢，這次拜訪柯文哲的王波濤出生於彰化，創立「振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司」，有感許多民眾受疫情影響，因此想付出一分心力，捐助北市6000萬元。

社會局表示，王波濤創立的公司專門製作化學纖維、天然纖維、毛類等，紡織染整成衣製造及其他有關加工業務，也是紡織業界代表性指標。王董事長因父親早逝，從小家庭清寒，母親含莘茹苦將6個孩子扶養長大，號稱「一雙鞋穿11年」，對社會艱苦人一直能夠感同身受。年輕創業時，也曾在26歲時發願要捐出1億8000萬元做善事，經歷66年的日月累積，今年已90多歲的他，終於達成目標，並兌現自己承諾。目前已捐贈彰化縣及台南市各6000萬元。

柯文哲表示，非常感謝王董事長的善舉，這筆善款將依循王董事市長的心願，投入在貧窮弱勢的家庭，市府預定將提供家中有18歲以下的未成年子女，或有身障暨老人的中低收入戶等家庭，讓貧窮弱勢的家庭能夠在疫情中共度難關，也將這份暖心的善款傳遞到大家的心中。

社會局長周榆修表示，北市府期待為市民規畫多元且符需求的各項福利，但在福利預算及人力有限情況下，需要多方資源共同投入，這次藉由王董事長的拋磚引玉，盼更多企業及團體投入社會福利工作，共同打造社會福利城市，照顧更多需要幫助的弱勢民眾。