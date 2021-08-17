快訊

使用疫苗證明「現不宜推動」 陳時中：先提高接種覆蓋

台電大樓群聚爆發「匡列30人」 女員工靠居家快篩確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北美館碳中和案又惹議 植林台灣肖楠竟離譜變中國翠柏

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北美館2020台北雙年展「儲回大地的藝術」碳中和複層林營造案，先前因大量砍伐林木引爭議，最近更有學者發現，原本引入種植的上萬棵樹，規畫種台灣肖楠、楓香及相思樹，卻被發現「台灣肖楠」竟變成「中國翠柏(中國肖楠)」。圖／樹保專家廖震洲提供
北美館2020台北雙年展「儲回大地的藝術」碳中和複層林營造案，先前因大量砍伐林木引爭議，最近更有學者發現，原本引入種植的上萬棵樹，規畫種台灣肖楠、楓香及相思樹，卻被發現「台灣肖楠」竟變成「中國翠柏(中國肖楠)」。圖／樹保專家廖震洲提供

北市美術館2020台北雙年展「儲回大地的藝術」碳中和複層林營造案，先前因大量砍伐林木引爭議，最近更有學者發現，原本引入種植的上萬棵樹，規畫種台灣肖楠、楓香及相思樹，卻被發現「台灣肖楠」竟變成「中國翠柏(中國肖楠)」。台大森林暨環境資源學系副教授邱祈榮批評，當初曾因認為此碳中和案不可能達成退出評選，現竟還離譜發生種錯樹，「像個被玩弄的白痴，原充滿謊言。」

樹保專家、台灣環境資訊協會理事廖鎮洲也質疑，北美館整個碳中和案，各單位根本也是雞同鴨講，北美館講「碳中和」、北市工務局大地處講「林相更新」，實際執行得標的台北市林業技師公會卻說要做「經濟林示範區」，實際操作種樹的承包商更只負責種樹，根本不管樹能不能種得好。

北美館2020台北雙年展「儲回大地的藝術」計畫，是於去年開始，與北市大地工程處合作，規畫以400萬經費，宣告在翠山步道附近、外雙溪大崙尾一帶林地進行複層林植林計畫，進行小規模塊狀造林10公頃，營造兼具景觀性與生產性的複層林，希望來碳中和辦理活動的400噸碳排放量，但卻引發爭議不斷。

邱祈榮說，他去年第一次參加北美館這個案子的評選會議時，就認為此案要達到碳中和很難，不應該用樹來玩，當時他選擇退席，但後來北美館換其他委員讓此案通過。邱批評，整個碳中和案的問題，除了樹砍太多已經無法達到要求，更引發居民抗議，現在竟然還發生「種錯樹」。

邱說，當初民團也曾提出質疑，為何要種台灣肖楠，當時大地處不斷護航，但如今他們到現場確認大家關心半天的樹種，發現不是台灣肖楠，而是中國翠柏時，更不禁令人質疑「像個被玩弄的白痴，原來這一切都是那麼的虛幻，充滿謊言。」

邱祈榮說，若以將種植1萬2千棵樹計算，推估這次可能有超過3千棵台灣肖楠被種成中國翠柏，剛種下去時樹苗太小沒被發現，現在隨著樹苗漸漸長大，竟被發現有這樣的錯誤，相關單位一定要去追查「為什麼買錯了？」

廖鎮洲也質疑，他們長期關心大崙尾一帶的林地植林，但相關單位卻一直雞同鴨講，包括北美館不斷說明當初碳中和案初衷；北市大地工程處也一直表明很用心，但看在學者、專家眼裡，植林計畫現場卻連個前置規畫都沒有。

廖震洲說，整個計畫執行，應該都要做到至少不要差太多，但現在整個北美館碳中和案大崙尾一帶林地植林，差不多的只有種樹，根本沒有官員現場檢查，種的是什麼樹苗，更沒官員驗收。

邱祈榮說，明天他們會與北美館、北市大地工程處等相關單位到現場會勘，他將提出應採集苗木樣本送中研院、林業試驗所、特有生物研究中心等三單位鑑定，若確定種的苗木是中國翠柏，應立即解約，追究後續責任，剩下的土地則應作為自然演替觀察教室，推廣環境教育觀察。

北市 台大 美術館

延伸閱讀

就市論勢／綠能概念股 題材熱

經部：台德能源轉型論壇 與德研討達成碳中和策略

台達氣候沙龍解析IPCC報告 台灣將遇季風降雨遽增衝擊

拚綠色轉型 中油：今年首批碳中和液化天然氣抵台

相關新聞

北美館碳中和案又惹議 植林台灣肖楠竟離譜變中國翠柏

台北市立美術館2020台北雙年展「儲回大地的藝術」碳中和複層林營造案，先前因大量砍伐林木引爭議，最近更有學者發現，原本引...

取用山泉水驚見山豬受困 獸醫吹箭麻醉鋸斷鋼絲救援

新北市政府動物保護防疫處接獲市民通報，台2線貢寮路段山上小溪旁有山豬受困。瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖費了一翻功夫，先穿越...

北市親子館降載首日預約額滿 孩童開心喊：我是第一名

台北市社區型幼童服務自今日起降載，包括親子館、育兒友善館、兒少據點等，需採網路預約，單場次館內總人數含工作人員上限為50...

新北鼓藝節徵件活動開跑 每案最高可獲15萬製作費

新北市鼓藝節邁入第16年，提供8組每案最高可達15萬元的節目製作費用，邀請演藝團隊於今年提出節目企劃，於明年進行表演錄影...

屏東金煌芒果在新北被驗出有殺蟲劑 家樂福緊急下架

新北市近期稽查發現，家樂福汐科店所販售的金煌芒果竟被檢測出含有殺蟲劑，已命業者緊急下架，並追查上游供應商為屏東縣政府所管...

中元普度拜好兄弟 北市提供集中焚燒金銀紙錢收運服務

農曆七月民間習俗要祭拜好兄弟，為了避免焚燒紙錢危害健康及環境，台北市環保局呼籲民眾配合「集中焚燒金銀紙錢」收運服務，有需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。