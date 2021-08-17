北美館碳中和案又惹議 植林台灣肖楠竟離譜變中國翠柏

台北市立美術館2020台北雙年展「儲回大地的藝術」碳中和複層林營造案，先前因大量砍伐林木引爭議，最近更有學者發現，原本引入種植的上萬棵樹，規畫種台灣肖楠、楓香及相思樹，卻被發現「台灣肖楠」竟變成「中國翠柏(中國肖楠)」。台大森林暨環境資源學系副教授邱祈榮批評，當初曾因認為此碳中和案不可能達成退出評選，現竟還離譜發生種錯樹，「像個被玩弄的白痴，原充滿謊言。」

樹保專家、台灣環境資訊協會理事廖鎮洲也質疑，北美館整個碳中和案，各單位根本也是雞同鴨講，北美館講「碳中和」、北市工務局大地處講「林相更新」，實際執行得標的台北市林業技師公會卻說要做「經濟林示範區」，實際操作種樹的承包商更只負責種樹，根本不管樹能不能種得好。

北美館2020台北雙年展「儲回大地的藝術」計畫，是於去年開始，與北市大地工程處合作，規畫以400萬經費，宣告在翠山步道附近、外雙溪大崙尾一帶林地進行複層林植林計畫，進行小規模塊狀造林10公頃，營造兼具景觀性與生產性的複層林，希望來碳中和辦理活動的400噸碳排放量，但卻引發爭議不斷。

邱祈榮說，他去年第一次參加北美館這個案子的評選會議時，就認為此案要達到碳中和很難，不應該用樹來玩，當時他選擇退席，但後來北美館換其他委員讓此案通過。邱批評，整個碳中和案的問題，除了樹砍太多已經無法達到要求，更引發居民抗議，現在竟然還發生「種錯樹」。

邱說，當初民團也曾提出質疑，為何要種台灣肖楠，當時大地處不斷護航，但如今他們到現場確認大家關心半天的樹種，發現不是台灣肖楠，而是中國翠柏時，更不禁令人質疑「像個被玩弄的白痴，原來這一切都是那麼的虛幻，充滿謊言。」

邱祈榮說，若以將種植1萬2千棵樹計算，推估這次可能有超過3千棵台灣肖楠被種成中國翠柏，剛種下去時樹苗太小沒被發現，現在隨著樹苗漸漸長大，竟被發現有這樣的錯誤，相關單位一定要去追查「為什麼買錯了？」

廖鎮洲也質疑，他們長期關心大崙尾一帶的林地植林，但相關單位卻一直雞同鴨講，包括北美館不斷說明當初碳中和案初衷；北市大地工程處也一直表明很用心，但看在學者、專家眼裡，植林計畫現場卻連個前置規畫都沒有。

廖震洲說，整個計畫執行，應該都要做到至少不要差太多，但現在整個北美館碳中和案大崙尾一帶林地植林，差不多的只有種樹，根本沒有官員現場檢查，種的是什麼樹苗，更沒官員驗收。

邱祈榮說，明天他們會與北美館、北市大地工程處等相關單位到現場會勘，他將提出應採集苗木樣本送中研院、林業試驗所、特有生物研究中心等三單位鑑定，若確定種的苗木是中國翠柏，應立即解約，追究後續責任，剩下的土地則應作為自然演替觀察教室，推廣環境教育觀察。