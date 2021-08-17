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金山磺港民宅後方邊坡巨石崩 復建工程估9月完工

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山磺港民宅後方邊坡巨石崩落，復建工程50%9月完工。圖／金山區公所提供
金山磺港民宅後方邊坡巨石崩落，復建工程50%9月完工。圖／金山區公所提供

今年3月初北海岸、東北魚接連多日豪雨影響，新北市金山磺港里民宅後方7噸巨石掉落，金山區公所當天安排機具進場搶災並排除落石，由於附近山坡有安全疑慮，議員周雅玲爭取農業局後續復建工程，目前進度50%，預計9月初完工，可保障附近居民安全。

這起落石是發生在今年3月9日，巨石約寬1.5米、長3米、高1.5米，重量約7公噸，巨石崩落讓附近民眾都大為吃驚，為連日豪造成土石鬆軟崩落。新北市議員周雅玲及磺港里長許明熙當時都至現場關心第一時間搶災情形。雅玲爭取後續復建工程，今天金山區長廖武輝與周雅玲等再至現場關心施工情況及進度，目前施工進度約50%，十分順利。

周雅玲說，今年初受季風帶來豐沛雨量，引起山區土質鬆動，導致金山區磺港里民宅後方山壁巨石掉落，恐造成安全疑慮，為避免岩壁石塊持續鬆動，基於安全考量應立即修復山壁邊坡，以維護民眾生命財產安全。

金山區長廖武輝表示，感謝議員周雅玲及磺港里長許明熙長期關心金山區內基礎建設，山壁邊坡改善乃當務之急，且為維護現有山壁生態環境完整性，採用生態工法，以「掛網噴漿掛網植生格梁護坡」方式施作，期許復建工程完工後，原邊坡崩塌裸露部份可呈現穩定狀態，以充分發揮整治效果，期待早日恢復生意盎然的自然景觀。

金山磺港民宅後方邊坡巨石崩落，復建工程50%9月完工。圖／金山區公所提供
金山磺港民宅後方邊坡巨石崩落，復建工程50%9月完工。圖／金山區公所提供
金山磺港民宅後方邊坡巨石崩落，復建工程50%9月完工。圖／金山區公所提供
金山磺港民宅後方邊坡巨石崩落，復建工程50%9月完工。圖／金山區公所提供

金山 落石

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