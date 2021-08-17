金山磺港民宅後方邊坡巨石崩 復建工程估9月完工

今年3月初北海岸、東北魚接連多日豪雨影響，新北市金山磺港里民宅後方7噸巨石掉落，金山區公所當天安排機具進場搶災並排除落石，由於附近山坡有安全疑慮，議員周雅玲爭取農業局後續復建工程，目前進度50%，預計9月初完工，可保障附近居民安全。

這起落石是發生在今年3月9日，巨石約寬1.5米、長3米、高1.5米，重量約7公噸，巨石崩落讓附近民眾都大為吃驚，為連日豪造成土石鬆軟崩落。新北市議員周雅玲及磺港里長許明熙當時都至現場關心第一時間搶災情形。雅玲爭取後續復建工程，今天金山區長廖武輝與周雅玲等再至現場關心施工情況及進度，目前施工進度約50%，十分順利。

周雅玲說，今年初受季風帶來豐沛雨量，引起山區土質鬆動，導致金山區磺港里民宅後方山壁巨石掉落，恐造成安全疑慮，為避免岩壁石塊持續鬆動，基於安全考量應立即修復山壁邊坡，以維護民眾生命財產安全。