北市親子館降載首日預約額滿 孩童開心喊：我是第一名

台北市社區型幼童服務自今日起降載，包括親子館、育兒友善館、兒少據點等，需採網路預約，單場次館內總人數含工作人員上限為50人。萬華親子館今天開館，13對親子名額早已滿額，館長廖惠君表示，入館後親子都需要清潔、消毒、量體溫，館內工作人員也要做健康管理。

萬華親子館今天開館，13對親子名額早已滿額，而且早上9點半開館時間一到，許多預約的親子早已準備入內，首位入館的男童還開心歡呼「我是第一名！」。還有的小孩等不及玩耍，趁著家長填寫資料的時候，直奔遊樂區。

場館重啟防疫還是不能少，現場工作人員戴上面罩隨時清消，不過工作人員見到許久未見的小朋友，馬上開心打招呼，並驚訝表示，「哇！怎麼長這麼大了！」、「你要上學了耶」。

萬華親子館長廖惠君表示，防疫期間也有不少線上影片讓家庭觀看、甚至提供材料包讓親子索取。目前因應二級警戒，場館人數降載，採取實聯制，入館後親子都需要清潔、消毒、量體溫，館內工作人員也要做健康管理。

廖惠君表示，現在場館採取空間限縮，教玩具使用完畢會立即清消，才會讓讓下一組家庭使用，並且增加消毒設施的次數與時間。她提醒，目前採取網路預約，不提供現場登記會候補，另外，只要有台北通帳號就可以預約。