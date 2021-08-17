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新北鼓藝節徵件活動開跑 每案最高可獲15萬製作費
新北市鼓藝節邁入第16年，提供8組每案最高可達15萬元的節目製作費用，邀請演藝團隊於今年提出節目企劃，於明年進行表演錄影，作品於明年鼓藝節期間線上播出，徵件時間自即日起至8月31日止。
新北市文化局表示，鼓藝節今年由實體活動轉換為線上活動，推出的虛擬舞台周末限定節目，廣受喜愛鼓樂表演的鼓迷們青睞。因應未來活動發展朝向虛實整合，搭配藝文振興措施，推出線上節目徵件計畫，提供最高15萬元的節目製作費用，邀請演藝團隊進行演出錄製。鼓勵團隊持續創作，也期待明年新北市鼓藝節，展出更精彩獨特的表演節目。
「2022新北市鼓藝節演出節目錄影計畫」甄選內容以鼓樂為主軸，鼓勵跨領域結合音樂、舞蹈、戲劇、民俗技藝等演出，歡迎各縣市演藝團隊投件，甄選簡章請至新北市文化局網站(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)下載。
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