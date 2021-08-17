淡水舊公所將設健身中心 議員：市府應開拓艱困地區

新北市淡水舊公所3樓將設置健身中心，但新北市議員鄭宇恩認為，應納入親子館等做為規劃，體育處應該要做為領頭羊，去開拓沒有健身中心的地區，體育處表示，針對三芝、八里等區會設置運動天幕，淡水舊公所日前有開過說明會，經廠商評估有潛力才爭取，財政局表示，各局處經過評估後，如有需求都會協助媒合。

鄭宇恩表示，淡水舊公所1到3樓去年合約到期，多次重新招標未果，財政局決定不再對外招商，改採市府內部機關需求來做調配，她也不斷爭取希望可以作為旗艦型公托中心，納入親子館等規劃，但日前接獲財政局回復分配結果，舊公所3樓將作為健身中心。

鄭宇恩認為，淡水舊公所鄰近10分鐘車程內，至少有2家健身房，還有淡水運動中心；對比沒有國民運動中心、也沒有健身房業者投入的八里和三芝，這才是政府資源應該優先投注的地方。體育處應該在沒有無民間健身房的地區，做領頭羊開拓艱困的市場，如八里和三芝的鄉親都還在等待室內運動中心。

體育處長洪玉玲表示，針對三芝、八里部分，屬於城鄉型行政區，以規劃運動天幕為配套措施，民眾在戶外籃球場等處運動時，可不受天氣因素拉長運動時間，目前總計有6處。體育處在2019年已針對三芝公有零售市場轉型健身中心招商3次，沒有廠商有意願經營，八里部分先前流標多次，目前也已由在地公所委託廠商營運東海四季游泳池，也已設置3處運動天幕。

洪玉玲表示，新北市推動運動中心2.0計畫，以低度使用空間活化為規劃重點，針對淡水舊公所部分，日前有舉辦公開說明會，因有營運廠商評估後，認為有營運潛力，所以才設置100至300坪的健身中心，委託專業經營管理，設施含健身房、韻律教室、飛輪教室，都會型行政區的健身中心已經營運7處，如果城鄉型行政區有適合之空間，且潛在廠商有經營意願，都會設置健身中心。