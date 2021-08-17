議員指多所國小未裝防疫隔板 北市府：已給經費

台北市政府宣布9月1 日將實體開學，市議員許淑華質疑，仍有多所國小未裝防疫隔板。教育局今天說，已提供經費給校方買防疫物資，若費用不足，可透過年度預算支應。

台北市副市長蔡炳坤在昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，回應媒體關於學生開學議題時說，9月1日實體開學，教育局已展開所有準備工作。

民進黨台北市議員許淑華今天表示，北市府宣布9月1日開學，並保證提供最完善防疫措施，保護師生健康，但調閱教育局資料，仍有13所國小未準備防疫隔板。

許淑華說，北市府調查狀況也有落差，經她詢問，北市府只掌握永春、光復國小有設隔板，卻未掌握信義等3所國小狀況，且防疫設備要學校自籌。

北市教育局副局長陳素慧對此回應，教育部已發公文通知，會提供各縣市經費買防疫物資，經費已核發給校方，校方可透過此經費採購防疫物資。

她說，因目前疫情趨緩，9月1日可如期實體開學，至於提供校方買防疫物資經費，每名學生平均為新台幣100元，會依學生總人數核發。

陳素慧表示，至於設防疫隔板，因每間校方準備狀況不一樣，有校方去年已買隔板，所以教育局這次未統一購買，由各校依實際教學情境及學生數量採購隔板。

她說，若校方有買防疫物資需求，可透過年度預算支應，從校方提供資料，自5月中旬停課至今，因沒學生，且老師多居家辦公，年度經費仍有剩餘，教育局同意校方透過年度經費支應買防疫物資。