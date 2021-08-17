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新店陽光公園遊戲場改造 導入共融遊具戲水元素

中央社 / 新北17日電

新北市高灘處今天說，新店陽光運動公園內的遊戲場廣受大小朋友喜愛，經重新檢討需求等，正進行改善工程，以「陽光綠洲」為主題打造特色共融遊戲場，預計明年2月和民眾見面。

新北市政府高灘地工程管理處科長林柏宏今天指出，新店陽光運動公園每到假日人潮滿滿，其中遊戲場特別受歡迎，但遊具年久老舊，維修成本高，且新的遊戲場安全法規頒布，因此重新規劃遊戲場。

林柏宏表示，將導入共融遊具，加入戲水元素，融合水、沙、石等自然素材，打造出以「陽光綠洲」為主題的大自然遊戲場，讓遊戲場更好玩、更安全、更有特色。

高灘處說明，配合陽光遊戲場附近地形高低起伏，與大自然環境結合，利用兩座天然小山丘以及大面積自然礫石灘，提供以天然材質為主軸的遊戲空間，如天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡木等，其中較冒險刺激的樹梢鑽籠高達6公尺，高低攀爬穿梭於樹梢之間，制高點還可俯瞰整個陽光運動園區及新店溪景致。

此外，場內也提供鞦韆、彈跳床、沙坑等受歡迎的傳統兒童遊具，結合大樹蔭下的成人體健設施，親子可以共同參與遊戲，豐富遊戲場的趣味性。

林柏宏說，場地最大特色是將新店溪溪流意象融入遊戲場內，設置蝶型水道區及水霧廣場，孩子們可體驗玩水遊戲的多種樣貌，如落瀑水盤、噴泉、花灑、淋水道、湧水丘及戲水池等，場內透過循環過濾系統將水資源再利用，以提供乾淨衛生的戲水環境。

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