露營區未有醫療等規範 新北：已要求自訂並定期檢查

防疫警戒降級後，部分露營區也開放，新北有露營場地管理作業要點保障民眾權益，不過新北審計處指出，新北未合法的露營區站87.67%比率偏高，且規範並未有醫療協助及災害緊急撤離機制等細部規範。新北觀旅局指出，已要求業者制定計畫，市府會定期派人稽查。

新北審計處統計，新北境內合法露營場地計有9處、未合法64處，無營業者57處。新北自設有露營場地管理作業要點，規範露營區要符合水土保持、環境保護等相關法規，以及擬定緊急應變、緊急救護及遊客疏散計畫等項目。

審計處指出，新北雖然已要求業者訂定緊急應變計畫，但還缺少醫療協助及災害緊急撤離機制等細部規範，而整體違法的露營區比例偏高，應輔導業者合法化。

新北觀旅局指出，露營區的醫療協助及災害緊急撤離機制，中央請各地方政府因地制宜自行辦理，目前已要求合法的露營業者落實自主管理檢查，包括場地配有急救設備、訂定緊急應變計畫，市府也會定期派人檢查。

至於輔導露營區合法化，觀旅局說，由於違法的露營區都涉及土地使用問題，中央召集會議討論非都市土地的農牧用地及林業用地容許使用項目新增露營相關設施，合法化方式目前也都在討論中。