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屏東金煌芒果在新北被驗出有殺蟲劑 家樂福緊急下架

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北衛生局抽查家樂福汐科店的金煌芒果時發現含有殺蟲劑，已知源頭為屏東供應商，將請所屬衛生單為追查。圖／新北衛生局提供
新北衛生局抽查家樂福汐科店的金煌芒果時發現含有殺蟲劑，已知源頭為屏東供應商，將請所屬衛生單為追查。圖／新北衛生局提供

新北市近期稽查發現，家樂福汐科店所販售的金煌芒果竟被檢測出含有殺蟲劑，已命業者緊急下架，並追查上游供應商為屏東縣政府所管轄，將由縣府衛生單為追查原因，可依食品安全衛生管理法開罰6萬到2億元罰鍰。

隨著中元普度將至，新北近期抽查應景食品如祭祀用水果、豆製品、魚肉煉製品、糕粿產品等共98件產品，發現在家樂福汐科店販售的金煌芒果，含有殺蟲劑「陶斯松」0.04ppm，違反不得被驗出的規定，業者也下架回收產品。

衛生局食藥科長楊舒秦表示，若家樂福無法提供上游供應商，會對業者開罰，而家樂福則表示上游供應商在屏東，將請屏東縣府衛生主管機關追查。有關農藥殘留超標已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，可依同法第44條處分6萬至2億元罰鍰。

楊舒秦呼籲，食品業者應善盡自主管理責任，選擇信譽優良的供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明。另提醒民眾選購供品時，應妥善保存並儘早食用完畢，切勿購買來路不明、過於鮮豔慘白或有刺激味的產品，確保食用安全。

屏東縣政府 衛生局 家樂福

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