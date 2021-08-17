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取用山泉水驚見山豬受困 獸醫吹箭麻醉鋸斷鋼絲救援

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
一頭山豬因前肢被鋼絲纏繞受困新北市貢區山區，獸醫師以吹箭麻醉後鋸斷鋼絲，就地野放。圖／新北動保處提供
一頭山豬因前肢被鋼絲纏繞受困新北市貢區山區，獸醫師以吹箭麻醉後鋸斷鋼絲，就地野放。圖／新北動保處提供

新北市政府動物保護防疫處接獲市民通報，台2線貢寮路段山上小溪旁有山豬受困。瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖費了一翻功夫，先穿越芒草區，再涉水10多分鐘「聞到一股豬屎味」才找到牠。先用吹箭麻醉，檢傷無礙，再鋸斷纏繞前肢的鋼絲，待牠甦醒就地野放

王姓男子日前通報新北動保處，與朋友到貢寮海邊玩水後，走到山區的小溪上游沖洗身體，再裝取山泉水回家泡茶。過程中發現有隻4、50公斤大小大山豬受困。他們曾想靠近了解牠的狀況，但山豬很凶，作勢攻擊，所以不敢再往前觀察，請動保處前往救援。

王嚴緖說，受困動物沒有食物及飲水，得依賴本身體力存活，一般以72小時內存活率最高，因此有「黃金72小時」的說法。他在接獲通報當天就出勤，尋找王民指示的路徑尋找山豬。台2線「85.5K」路標因為香蕉樹葉遮蔽，一度錯過。

王嚴緒上山後，穿過一片比人高的芒草區才看到溪流，接著涉水10多分鐘往上游前進，途中要注意腳底高低起伏的岩石避免跌倒，還要注意頭頂上樹枝是否有蛇出沒，周圍有沒有具攻擊性野生動物出現。經過一番折騰，終於聞到豬屎味，發現山豬。

山豬察覺王嚴緒靠近就展現野性，作勢向前衝。王先以吹箭射中山豬，麻醉藥效發作，再上前檢查牠的傷口，看到前肢被鋼絲纏繞。王使用鉗子但無法剪斷鋼絲，改用鋸條慢慢鋸斷，再等待山豬甦醒就地野放。

動保處表示，新北市是友善動物城市，去年共受理3497件動物救援案。民眾若發現受困動物，可撥打1999或動保處24小時動物救援專線(02)2959-6353，由動保處派員處理，維護動物福祉。

一頭山豬因前肢被鋼絲纏繞受困新北市貢區山區，獸醫師以吹箭麻醉後鋸斷鋼絲，就地野放。圖／新北動保處提供
一頭山豬因前肢被鋼絲纏繞受困新北市貢區山區，獸醫師以吹箭麻醉後鋸斷鋼絲，就地野放。圖／新北動保處提供
一頭山豬因前肢被鋼絲纏繞受困新北市貢區山區，獸醫師以吹箭麻醉後鋸斷鋼絲，就地野放。圖／新北動保處提供
一頭山豬因前肢被鋼絲纏繞受困新北市貢區山區，獸醫師以吹箭麻醉後鋸斷鋼絲，就地野放。圖／新北動保處提供

貢寮 野放

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