中元普度拜好兄弟 北市提供集中焚燒金銀紙錢收運服務

農曆七月民間習俗要祭拜好兄弟，為了避免焚燒紙錢危害健康及環境，台北市環保局呼籲民眾配合「集中焚燒金銀紙錢」收運服務，有需求的民眾，可於焚燒3日前，電話聯絡各區清潔隊安排收運，響應紙錢減量、集中焚燒，以兼顧民俗與環保。

北市環保局表示，中元普度期間，許多神壇廟宇都會舉辦普度法會，許多社區、商家及民眾都會準備豐盛的供品與紙錢來表達對好兄弟、祖先及孤魂的敬意。不過台北市屬人口稠密都會區，路邊焚燒紙錢隨風飄散，不僅可能引發火災，燃燒紙錢產生的粒狀汙染物、一氧化碳、硫氧化物等空氣汙染物，更是危害民眾健康與空氣品質的隱形殺手。

為兼顧傳統民間信仰與維護環境品質，環保局自2019年起，每年農曆七月期間，於內湖焚化廠採行專爐專燒的方式，集中焚燒收運的金銀紙錢，另外，為表示對宗教科儀的尊重，環保局與北市民政局也邀請台灣省城隍廟於8月5日至焚化廠辦理年度稟告祭拜儀式，請民眾可以安心配合紙錢集中焚燒。

環保局表示，為配合中元普度祭典，除宮廟、公寓大廈、機關團體及宗教場所普度等大量紙錢可自行至民政局網站下載列印通行證，填妥後就近送往焚化廠免費集中焚燒外，環保局也提供專車收運服務，有需求的社區與宮廟，可於3日前，電話聯絡各轄區清潔分隊安排專車收運。

至於一般民眾少量的紙錢，可至全市456個里辦公處免費索取「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」（數量有限，發完為止），或自行使用紙袋或其他自備容器，將金、銀紙錢分別包裝，於指定時間將紙錢送至環保局所設33處3合1限時收受點，紙錢將送至內湖焚化廠專爐專燒。