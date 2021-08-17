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樹林鎮南宮連2年捐復康巴士 再投百萬推獨老活動

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
樹林鎮南宮連2年捐蹭復康巴士給市府，今年更是引進全國首輛從義大利原裝進口加寬版的復康巴士。記者張哲郢／攝影
樹林鎮南宮連2年捐蹭復康巴士給市府，今年更是引進全國首輛從義大利原裝進口加寬版的復康巴士。記者張哲郢／攝影

新北市樹林區鎮南宮繼去年捐贈復康巴士後，今年加碼捐贈全國首輛從義大利原裝進口加寬版復康巴士，讓輪椅族坐得更舒適。此外，原先要捐給太魯閣事件傷亡者的100萬，考量各界捐款踴躍，改作為推動獨居老人活動服務計畫使用，並在今天由副市長劉和然代表接受。

鎮南宮每年響應社會公益，在疫情爆發前，每年都無償提供在地市民往返林口長庚的接駁車，廟方認為，會到林口長庚就醫的民眾原本身體已經不舒服，為讓他們方便就醫才會免費提供接駁車。

不過去年疫情爆發，免費接駁車取消，鎮南宮改捐復康巴士給市府，作為照護身心障礙人士使用。今年鎮南宮則耗資上百萬引進全國首輛從義大利原裝進口的加寬版復康巴士，盼提供身心障礙者更完善照護。

這是新北第618輛復康巴士，除內部空間加寬外，輔助輪椅族上車的平台也採兩段式收放避免危險發生。

社會局表示，會好好運用這輛復康巴士，持續為身心障礙者提供就醫、就學、就業等交通接送服務，也感謝鎮南宮的愛心。

除巴士外，鎮南宮原先4月要捐錢幫助太魯閣號出軌事件的受害者，但考量各界捐款湧入，改把100萬捐給市府愛心大平台，響應獨老五福樂活服務計畫，藉此幫助獨居老人提升生活品質。

樹林鎮南宮把原本要捐給太魯閣號事件的100萬，改作為推動獨居老人服務的善款使用。記者張哲郢／攝影
樹林鎮南宮把原本要捐給太魯閣號事件的100萬，改作為推動獨居老人服務的善款使用。記者張哲郢／攝影
廠商說明加寬版復康巴士內部空間與輔助輪椅族的設備。記者張哲郢／攝影
廠商說明加寬版復康巴士內部空間與輔助輪椅族的設備。記者張哲郢／攝影

巴士 義大利 獨居老人

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