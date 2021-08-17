籃球、排球、街舞「需戴口罩」北市24日開放9體育項目

北市府宣布預計在8月24日預計開放籃球等運動項目，引發民眾熱議。台北市體育局副局長劉寧添今表示，確實8月24日會開放籃球，另外還有排球、街舞、體操、舉重等共計9項，但民眾從事運動活動的時候仍需「戴口罩」，且場下需維持1.5公尺社交距離。

劉寧添表示，市府每兩周針對體育項目場館解封進行檢討，預計8月24日會公布下一波開放場館指引，預計開放籃球、排球、曲棍球、手球、藤球、街舞、體操、舉重和合球，程序上還需待台北市長柯文哲通過，並逐步就疫情放寬情況做開放。

劉寧添表示，現在疫情好轉，看中央有三項重要的指引，包括戶外仍需佩戴口罩，以及容留人數和每人保持1公尺至1.5公尺距離，所以在進行任何運動在運動，基本上戶外戴口罩，1.5公尺距離規定是指在「場下」，畢竟運動時難以維持1.5公尺距離，這也是為什麼市府一開始開放為單人活動，就是要避免接觸。

至於，是否會限制打籃球的人數，劉寧添表示，不會特別管制，就照每項運動的玩法，只是民眾運動時必須佩戴口罩，每個人身體狀況不同，若是戴口罩運動產生不適，就要暫停運動；另外，運動比賽強度較強，會有額外的指引，原則上必須向體育局做出申請。

劉寧添表示，目前疫情趨緩，希望逐步開放，民眾進行運動也是一種權益，而且對身體有益。另外，北市已經開放游泳，但淋浴間和吹風機仍無法使用，劉寧添說，隨時會跟體育署做相關研擬，目前淋浴間不開放，因為難清消、又易產生飛沫傳染，目前仍為暫不開放的角度，但會隨時觀察。